Spid o app per prenotare visite mediche: a None aiuta a muoversi nel mondo digitale

Due punti di assistenza a None per aiutare chi non ha praticità con il mondo digitale e deve usare app per prenotare visite o crearsi lo spid. Il servizio, attivato la scorsa settimana, rientra nel progetto di Servizio civile digitale ‘Community Wellness’ della Regione.

“Il bando della Regione, uscito in estate, puntava ad aumentare i punti sul territorio di facilitazione digitale e chiedeva la disponibilità di enti del terzo settore a gestirli. La Cooperativa Educazione Progetto ha presentato la richiesta per attivare il servizio in accordo con il Comune, che ha dichiarato di essere interessato. La gestione è di Educazione Progetto, come Comune noi mettiamo semplicemente a disposizione gli spazi e qualche materiale”, spiega l’assessora alle Politiche Giovanili Paola Difino.

In collaborazione con la cooperativa, che da molti anni gestisce il Servizio Informagiovani, sono stati messi a disposizione due facilitatori digitali, operatori giovani e formati per supportare le persone in difficoltà con le tecnologie e per trasmettere loro le competenze digitali necessarie per gestirle in modo consapevole e autonomo. “I due ragazzi faranno assistenza sia per le pratiche come il rilascio dello Spid sia per la prenotazione di appuntamenti, ad esempio visite mediche, online. Nel nostro caso, un medico del territorio ha informato che da gennaio utilizzerà l’app MioDottore, quindi molti assistiti, soprattutto anziani, avranno probabilmente difficoltà a scaricare l’app e a capire come funziona il sistema. Se si riesce ad aiutarli, si promuove la loro autonomia. Provandoci insieme man mano ci si abitua e si sviluppa un’autosufficienza in questa direzione, senza dover più dipendere dagli altri”, aggiunge Difino.

I punti di facilitazione digitale sono due: in Comune, in piazza Cavour 9, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, e nella biblioteca di Piazza Michele Ghio 2, il martedì, mercoledì e venerdì dalle 15,30 alle 18,30.

Il servizio è gratuito e dedicato a persone di ogni età e livello di preparazione, e non solo ai cittadini di None. Saranno organizzati dei momenti formativi di gruppo, ancora in via di definizione, con applicazioni ed esercitazioni, risoluzione di problemi pratici ed eventuali approfondimenti. Educazione Progetto ha inoltre aperto altri punti di facilitazione digitale, a Candiolo e a Moncalieri.

Per info è possibile chiamare il 3929010037 o scrivere a punti.digitali@educazioneprogetto.it.