Come acquistare Wall Street Pepe ($WEPE)

Con una fornitura totale di 200 miliardi di token e un prezzo iniziale di $0,0002, il valore del token è già in crescita (l’attuale prezzo d’acquisto è di $0,000213). Acquistare $WEPE consente di accedere a utilità avanzate, come staking, premi comunitari e strumenti di trading esclusivi. Durante la prevendita, il progetto ha raccolto oltre 13 milioni di dollari in pochi giorni, un vero record.

Vai alla prevendita di WEPE

Passaggi per acquistare $WEPE:

1. Configurare un wallet crypto

Per iniziare, occorre scaricare un wallet compatibile con i token ERC-20. Wall Street Pepe raccomanda l’uso di Best Wallet, il suo partner ufficiale e questo è possibile scaricando l’app per iOS o Android dal sito di Best Wallet. A questo punto occorre creare un nuovo wallet, impostare una password sicura e conservare la frase di recupero in un luogo protetto.

2. Acquistare criptovalute

Ricaricare il proprio wallet trasferendo criptovalute da un exchange o acquistandole direttamente tramite l’app. Le valute accettate per la prevendita sono Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) e Tether USD (USDT). Sarà necessario possedere un saldo extra rispetto al quantitativo di $WEPE che si vuole acquistare, sufficiente per coprire le gas fee.

3. Collegare il wallet alla prevendita di Wall Street Pepe

Utilizzando Best Wallet, sarà sufficiente cercare Wall Street Pepe nella sezione “Upcoming Tokens” per un collegamento diretto. Con altri wallet, si potrà accedere al sito ufficiale di Wall Street Pepe e selezionare “Buy $WEPE” per connettere il portafoglio.

4. Procedere all’acquisto di $WEPE

Adesso si può procedere all’acquisto, specificando l’importo di $WEPE desiderato e confermare la transazione. In alternativa, è possibile utilizzare la funzione “Pay with Card” per acquistare direttamente con carta di credito o debito.

Dopo la fine della prevendita, sarà possibile riscattare i token collegando il wallet utilizzato per l’acquisto e cliccando su “Claim”.

Perché scegliere Wall Street Pepe ($WEPE)?

Wall Street Pepe combina il fascino dei meme con strumenti finanziari innovativi per piccoli e grandi investitori. La WEPE Army, la community di titolari del token, accede a strategie avanzate e opportunità uniche, tra cui lo staking con rendimenti elevati. Un APY iniziale del 86% consente ai primi investitori di massimizzare i guadagni. I wallet che mettono in staking $WEPE ricevono le ricompense top alpha e giornaliere di WEPE distribuite per 3 anni a un tasso di 3044,14 token $WEPE per blocco ETH.

E ancora i migliori trader vengono premiati con $WEPE per le loro performance e grazie a una tecnologia avanzata che utilizza il Web3Toolkit e Web3Payments per transazioni sicure e rapide, possono operare in tutta tranquillità. Il progetto è stato anche approvato dall’audit di Coinsult

L’ integrazione con Best Wallet poi, offre la garanzia di una piattaforma affidabile con oltre 100.000 utenti attivi mensili.

La tokenomica di Wall Street Pepe ($WEPE)

Il progetto è stato strutturato per incentivare la crescita sostenibile e premiare i titolari a lungo termine:

20% Fondo della Rana (“Frog Fund”): Risorse per lo sviluppo del progetto e l’espansione della community.

12% Premi di Staking: Bonus per i primi sostenitori, con un tocco umoristico in linea con lo spirito Pepe.

38% Budget Marketing: Una campagna aggressiva per massimizzare la visibilità del progetto.

15% Ricompense di Trading: Premi per i trader più abili, ispirati al successo dei meme coin.

15% Liquidità: Garantire scambi rapidi e volumi di trading stabili.

Prospettive future

Con l’espansione pianificata per il 2025, Wall Street Pepe punta a diventare un protagonista nel mercato delle meme coin, con il listing su exchange centralizzati e decentralizzati. La crescente partecipazione alla prevendita e l’interesse degli investitori lo rendono una potenziale opportunità redditizia. Alcuni tra i crypto influencer più seguiti hanno ipotizzato rendimenti fini a 100x per Wall Street Pepe, come Felice Grimaudo di “Movimento Crypto. Anche il seguito sui social network come X è in continua crescita con oltre 7000 follower a creare una community forte e coesa.

Conclusione

Wall Street Pepe ($WEPE) offre un mix di cultura popolare, strumenti di trading avanzati e ricompense, rendendolo un progetto innovativo nel panorama delle meme coin. Approfittare della prevendita in corso permette di accedere a un prezzo vantaggioso e di entrare a far parte della WEPE Army, una community in continua crescita pronta a rivoluzionare il trading crypto.

Vai alla prevendita di WEPE