La Reale Mutua Torino KO a Cremona contro la Juvi

La seconda trasferta consecutiva non sorride alla Reale Mutua Basket Torino, che cade nella sfida contro la Juvi Cremona sul risultato di 85-75. Partita indirizzata sin dai primi minuti di gioco, con la squadra padrona di casa che controlla dall’inizio alla fine, riuscendo a limitare il ritorno dei gialloblù nel quarto quarto. A Torino non basta la miglior prestazione della stagione di un Landi ispiratissimo (18 punti per lui); in doppia cifra anche Taylor (16), Montano (13) e Ajayi che mette a referto una doppia doppia da 12 punti e 13 rimbalzi.

CRONACA

I padroni di casa guidati dall’ex coach gialloblù Bechi, mettono subito in chiaro le cose e da dietro l’arco con Tortu e Brown spediscono subito i gialloblù sul -6 (13-7) e al time out dopo 5’ di gioco. La Reale prova subito a rimettersi in pista, ma sono ancora i padroni di casa a controllare il pallino del gioco e dopo aver segnato il vantaggio in doppia cifra con la bomba di Polanco (25-13) chiudono i primi 10’ sul 27-15. Nella seconda decina la Reale non riesce a costruire sotto canestro e Cremona può scavare il solco che porta i padroni di casa sul +18 (40-22). Taylor e Montano provano a guidare una timida reazione e le due squadre tornano negli spogliatoi per l’intervallo lungo sul 45-31.

Nella ripresa non cambia la musica: la squadra di casa può fare il bello e cattivo tempo e dopo 27’ il tabellone luminoso recita un impietoso 63-37. Landi, il migliore dei suoi, prova a caricarsi la squadra sulle spalle e colpisce ripetutamente con il tiro da lontano, alleggerendo il passivo alla fine del terzo quarto (65-47). Nell’ultima frazione la Reale Mutua prova il tutto per tutto e si lancia all’assalto, trovando i canestri che erano mancati nei primi tre quarti: la squadra di Bechi, però, è brava a gestire l’ampio margine di vantaggio e ad accompagnare in porto la partita. Risultato finale 85-75.

Ferraroni Juvi Cremona-Reale Mutua Torino 85-75 (27-17, 18-14; 20-16, 20-28)

Cremona: Massone 15, Tortu 18, Morgillo 6, La Torre 1, Brown 12, Zampogna 7, Bruni NE, Caporaso, Polanco 17, Barbante 9, Bertetti NE, Giombini. All. Bechi

Torino: Severini 2, Taylor 16, Landi 18, Gallo 6, Ajayi 12, Seck 4, Montano 13, Ghirlanda, Schina 2, Ladurner 2. All. Boniciolli