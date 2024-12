Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo in versione imperiale domina Roma

Tre punti dovevano essere e tre punti sono stati. La Wash4green Pinerolo ha domato Smi Roma Volley nella gara odierna in un’ora e mezza. Un 3-0 che chiude un girone di andata al di sotto delle aspettative e che purtroppo non basta per la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, visto che Vallefoglia è andata a punti, vincendo il tie-break a Cuneo, e consolidando l’ottavo posto, l’ultimo disponibile per qualificarsi.

Primo set

Pinerolo parte forte e va sul 4-0. Roma cerca di farsi sotto e arriva a -2 con un muro di Ciarrocchi, ma è un fuoco di paglia. Le padrone di casa continuano a macinare gioco e si spingono 10-5 con un muro di Cambi. Salas riporta le capitoline a -2 (13-11). Poi la Wash4green riprende la scena e un errore di Adelusi in battuta regala il 25-15.

Secondo set

L’inizio è più equilibrato e un’1-2 di Rotar e Salas portano Roma avanti 4-5. La Wash4green rimette il piede sull’acceleratore e spinta da Smarzek arriva sul 15-6. Ma le rivali danno battaglia e si rifanno sotto con Ciarrocchi: 21-19. Una murata su Bracchi vale il -1 (22-21). Le ‘pinelle’ si conquistano due set point: Adelusi in battuta ne annulla uno, ma Smarzek chiude con una pipe il secondo.

Terzo set

Anche questo parziale inizia in maniera equilibrata. Pinerolo piazza il primo allungo con due punti di Sylves: 6-4. Roma non regge l’urto e finisce a -10 (17-7). Però reagisce con un parziale di 7-0 (17-14), interrotto da un muro di Smarzek. Le capitoline escono di scena e le pinelle chiudono al secondo dei 7 match point con Sorokaite (25-18).