A che ora passa il Tour? Ecco le cronotabelle con i passaggi della corsa in giallo

In occasione delle tappe Piacenza-Torino e Pinerolo-Valloire del 111° Tour de France del 1° e 2 luglio il Prefetto di Torino ha disposto la temporanea sospensione della circolazione sino al termine della competizione per tutto il percorso ricompreso nel territorio provinciale interessato dalla gara. In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avverrà tre ore prima del previsto passaggio della corsa, fino al passaggio del motociclista con bandierina verde.

Per consultare le cronotabelle dettagliate delle due tappe e i Decreti del Prefetto di Torino per la sospensione della circolazione:

Tabella di marcia tappa Piacenza-Torino – 1° luglio 2024

https://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1233/All._1_TABELLA_DI_MARCIA_3_tappa_AGGIORNATA.pdf

Decreto Prefetto di Torino per tappa Piacenza Torino – 1° luglio 2024

https://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1233/Tour_de_France_2024_-_3_tappa_Decreto_signed.pdf

Tabella di marcia tappa Pinerolo-Valloire – 2 luglio 2024

https://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1233/All._1_Itinerario_Tour_de_France_4_tappa.pdf

Decreto Prefetto di Torino per tappa Pinerolo – Valloire – 2 luglio 2024

https://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1233/Tour_de_France_2024_-_4_tappa_Decreto-signed.pdf