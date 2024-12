FILM - Con "La stanza accanto" arriva nelle sale l'ultimo capolavoro di Almodovar

Martha e Ingrid, una volta grandi amiche, ma che da molto tempo non si frequentano, si incontrano dopo tanti anni. Ingrid è diventata una scrittrice di successo e Martha, una corrispondente di guerra affetta da un cancro alla cervice in fase terminale, ora torna nella vita di Ingrid chiedendole aiuto per il suicidio assistito.

E' uscito nelle sale La stanza accanto, diretto dal grande regista spagnolo Pedro Almodóvar, che ha vinto, meritatamente, il Leone d'oro all'ultima edizione del Festival del cinema di Venezia .

La stanza accanto è tratto dal libro di Sigrid Nunez Attraverso la stanza, che pone al centro della trama la storia di Martha e Ingrid, due grandi amiche che non si vedono da molto tempo fino a quando a Martha viene diagnosticato un cancro alla cervice e chiede a Ingrid di aiutarla ad applicare l'eutanasia. La stanza accanto è un dramma sensibile ma asciutto, che non indulge a facili malinconie, affidandosi per rappresentare la sofferenza umana al grande talento di due attrici come Julianne Moore e Tilda Swinton, che oltre ad interpretare Martha recita anche nel ruolo di sua figlia.

La stanza accanto è una pellicola colma di citazioni simboliche di artisti come Buster Keaton, Edward Hopper e James Joyce, che Almodóvar usa per dare un carico emotivo al film e per mostrare la complessa psicologia della protagonista durante il dramma che sta attraversando. Almodovar tratta un argomento complesso come quello dell'eutanasia con un'estrema delicatezza decidendo di raccontare la sofferenza dei malati che ricorrono a questa decisione e non realizzando un film politico, ma scrivendo una sceneggiatura che racconta questo difficile tema attraverso la complessità dei rapporti umani.

Almodóvar con La stanza accanto realizza un lungometraggio che ha un'impronta stilistica prettamente emozionale e che pone la questione controversa dell'eutanasia usando il ricongiunto rapporto tra le due protagoniste, parlando così non solo del suicidio assistito ma dei sentimenti umani.

Voto: 4/5