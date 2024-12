Spazio: David Avino, ad di Argotec (e patron di Basket Torino) insignito del Premio Broglio

David Avino, fondatore e ad di Argotec, space company italiana, con base a Torino e Melbourne, negli Usa, ha ricevuto oggi a Roma il Premio Broglio, tra i più alti riconoscimenti per i rappresentanti del settore spaziale italiano. Ad aprire la cerimonia, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a consegnare il premio all’imprenditore, il Comandante Logistico dell’Aeronautica Militare, Antonio Conserva. Il Premio Luigi Broglio, in memoria dell’ ingegnere e militare, considerato il padre dell’astronautica italiana, intende premiare coloro che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo dell’astronautica italiana. Le motivazioni alla base del riconoscimento conferito a David Avino sottolineano come "per la sua capacità di guardare al futuro e saper interpretare la space economy come un simbolo di eccellenza italiana, attraverso la creazione di un’azienda, oggi diventata una realtà all’avanguardia e di rilievo internazionale, lo SpacePark di Torino rappresenta un tassello significativo di questa ambizione che accelera il progresso industriale, coinvolgendo anche le start up più innovative.”

David Avino ha iniziato la sua carriera, dopo l’accademia militare, come ufficiale della Brigata Paracadutisti Folgore, per poi approdare al settore spaziale. Nel 2008, a Torino, fonda Argotec, l’unica azienda al mondo a far volare due microsatelliti è nei prossimi mesi, l’azienda lancerà il primo satellite della costellazione Iride, voluta dal Governo italiano e finanziata con i fondi del Pnrr che segnerà l’inizio di una nuova stagione per le attività di Osservazione della Terra del nostro Paese, rinforzando il ruolo dell’Italia nello Spazio.

“È straordinario pensare come la visione pionieristica di un grande italiano come Luigi Broglio abbia dato vita ad un ecosistema del settore spazio Made in Italy estremamente articolato, avanzato e partecipato - ha commentato Avino - con Argotec siamo protagonisti di una rivoluzione del Sistema Paese che conferma il ruolo di primo piano dell’Italia sullo scenario spaziale internazionale, contribuendo a un futuro migliore per il nostro Pianeta e per le prossime generazioni”, ha concluso ringraziando “il ministro Urso, Andrea Mascaretti e Teodoro Valente, non solo per questo riconoscimento ma per il loro impegno a favore del settore Spazio italiano”.