Club Silencio apre gli spazi dei Musei e dei Giardini Reali per il Solstizio d'estate

Venerdì 21 giugno Club Silencio apre gli spazi dei Musei e dei Giardini Reali per la serata più lunga dell’anno con musica, attività interattive e visite ai Musei Reali.

Nel Giardino Ducale, in occasione della Festa della Musica 2024, ci sarà invece Ratfest con il set di Stump Valley che unirà groove diversi per creare un vero e proprio viaggio tra i generi.

Ad accompagnare la serata anche Exit Music, un’opera musicale di Riccardo Mazza basata su una composizione algoritmica che trasforma in elementi sonori i fenomeni naturali che sono presenti all’interno di un’ecosistema in tempo reale.



Guerrilla Spam invece proporrà una vera e propria caccia al tesoro in collaborazione con il Play Corner di Club Silencio, per scoprire curiosità sulla collezione del Museo di Antichità, attraverso piccole installazioni di arte contemporanea diffuse nel percorso museale.



Per info: www.clubsilencio.it