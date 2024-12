Premio "Comuni virtuosi" assegnato a Chivasso per la gestione del territorio

Nella categoria “Gestione del territorio”, il Comune di Chivasso si è aggiudicato la diciottesima edizione del Premio Nazionale Comuni Virtuosi, promosso con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Ispra, Borghi Autentici d’Italia e Amodo (Alleanza mobilità dolce). La cerimonia di premiazione si è tenuta oggi a Carmignano, in Toscana.

"È con sentimenti sinceri di orgoglio e gratitudine che a nome della Città di Chivasso ringrazio per questo riconoscimento assegnato al progetto della Variante Generale del Piano Regolatore che abbiamo chiamato Chivassostenibile – ha detto il sindaco Claudio Castello ritirando il premio decretato da una giuria sulla base di un bando rivolto ai Comuni italiani -. Il nostro progetto – ha continuato il primo cittadino di Chivasso - ha l'obiettivo ambizioso, pionieristico e lungimirante di proporre soluzioni più adeguate alle nuove necessità dei cittadini dando una particolare attenzione al miglioramento della qualità della vita, garantendo la sicurezza ambientale del territorio attraverso la definizione di strategie e di misure di adattamento climatico da applicare ai nostri luoghi favorendo l'equa distribuzione dei benefici e proteggendo gli ecosistemi naturali".

Proprio nel trentennale della Grande Alluvione del 1994, ricordato dal sindaco nel corso del suo intervento, il Comune di Chivasso non sottovaluta i rischi dei cambiamenti climatici e ne fa un punto forte all’interno del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, già apprezzato da Ispra nella sua piattaforma nazionale. L’approccio metodologico strategico urbano adottato integra i dati opensource disponibili a livello di area vasta (dati satellitari uso suolo, temperature, ecc,.) e prosegue identificando le zone urbane con maggiore vulnerabilità, con il dettaglio di isolati o agglomerati di isolati. Questo processo permette di individuare specifiche misure di adattamento climatico a scala urbana e microurbana da proporre ed implementare nell’ambito di una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regolatore.

Alla cerimonia di Carmignano erano presenti anche il vice sindaco con delega all’Urbanistica Pasquale Centin, l’assessore all’Ambiente Fabrizio Debernarsi, il dirigente Fabio Mascara ed altri tecnici del Settore Governo del Territorio che stanno lavorando alla Variante del PRGC, a 20 anni dalla sua ultima adozione. L’assessore Centin la scorsa settimana aveva illustrato ed ottenuto il via libera in Commissione consiliare alla proposta tecnica di progetto preliminare, atto culminante della prima fase della pianificazione urbanistica, che è all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale di Chivasso, convocato per mercoledì 18 dicembre.

"È stato un lavoro lungo e complesso – ha commentato il vice sindaco di Chivasso - che, grazie al pool di professionisti incaricati e agli uffici comunali coinvolti, a cui va la mia gratitudine, ha saputo fissare nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione i principali obiettivi che ci eravamo posti e che consentono oggi di presentare un’idea nuova di Città".