Processo smog, domani la prima udienza: a giudizio gli ex Chiamparino, Fassino e Appendino

Torino Respira ha dato il suo contributo allo sviluppo delle indagini con numerose memorie di approfondimento del tema e all’udienza del 18 giugno chiederà di costituirsi parte civile per continuare a dare anche in sede processuale il proprio contributo di carattere giuridico e scientifico. “L’esposto che ha dato il via alle indagini che hanno poi portato al rinvio a giudizio degli amministratori torinesi è stato presentato ormai più di sette anni fa, ed è frutto prima di tutto della mia personale frustrazione, nel vedere i miei figli e i loro amici crescere in una delle città più inquinate d’Europa - commenta Roberto Mezzalama, presidente del Comitato Torino Respira -. Dopo l’ennesima pedalata di ritorno a casa in mezzo allo smog di febbraio ho deciso di coinvolgere gli amici avvocati, che ora sono i consulenti legali del Comitato Torino Respira, e dopo un lavoro tecnico e giuridico piuttosto approfondito abbiamo deciso di depositare l’esposto. La cosa che mi ha sorpreso di più quando ho cominciato a cercare dati per l’esposto è stata che sui siti del Comune e della Regione fossero pubblicate relazioni degli epidemiologi dell’ARPA che parlavano chiaramente di molte centinaia di morti a causa dello smog ogni anno. Quindi era evidente come gli amministratori fossero perfettamente a conoscenza della situazione, ma non stessero affatto prendendo le decisioni necessarie a risolvere il problema, anzi. Il fatto che Torino sia oggettivamente in una situazione sfavorevole per la dispersione degli inquinanti è stato sempre utilizzato come una scusa anziché come uno stimolo per fare di più e meglio”.