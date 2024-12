Agevolazioni Tari: dal prossimo anno a Torre Pellice verranno assegnate ai più bisognosi

Finora aveva la meglio chi arrivava prima: ora il Comune di Torre Pellice dovrà tenere conto delle reali necessità dei cittadini. Durante lo scorso Consiglio comunale - giovedì 28 novembre - è stato modificato l’articolo 15 del regolamento comunale per la tassa sui rifiuti (Tari) sulle riduzioni e agevolazioni per famiglie in difficoltà economica. “Finora in base alla cifra a disposizione le agevolazioni venivano assegnate ai primi aventi diritto che ne facevano domanda. D’ora in poi accoglieremo tutte le domande che verranno poi posizionate in una graduatoria in base all’Isee e infine saranno distribuite le agevolazioni tra chi avrà l’indicatore più basso” spiega la sindaca Maurizia Allisio.

Per il 2025 sono stati destinati alla riduzione della tassa complessivamente 5.000 euro, che verranno riparti tra che ne avrà diritto in base alla graduatoria.

Nel 2024 avevano usufruito della riduzione 75 nuclei familiari. “La domanda va presentata appena si è in possesso di Isee valido per tutto il 2025 fino alla scadenza del 15 aprile” conclude Allisio.