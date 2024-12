Wall Street Pepe a 30 milioni di dollari: una presale entusiasmante ad alto potenziale

Le meme coin a tema rana, o meglio, a tema “Pepe the frog”, continuano a raccogliere consensi e superare tutte le aspettative, sia per quanto riguarda il mercato aperto sia durante le ICO, ovvero Initial Coin Offerings. Queste ultime sono le prevendite di token non ancora arrivati sugli exchange principali, quindi disponibili a prezzi economici e adatti a tutte le tasche, anche dei piccoli investitori che puntano a realizzare guadagni sul breve e lungo periodo.

Mentre da un lato abbiamo esperti che ritengono che Pepe coin (PEPE) avrà una forte ripresa nel 2025, dall’altro ci sono anche quelli che hanno concretizzato ritorni con Pepe Unchained (PEPU). In questo contesto si inserisce la nuovissima Wall Street Pepe (WEPE) che ha superato i record stabiliti precendemente, raggiungendo 30 milioni di dollari in presale nel giro di due settimane. Un vero e proprio colpo di coda che potrebbe trasformare il token in una delle meme coin di maggior successo di sempre.

Da cosa deriva il successo di WEPE

Come accennato in apertura, Wall Street Pepe è rapidamente diventata la prevendita più calda sul mercato, e ciò grazie al suo forte richiamo tra i piccoli investitori. Sebbene il progetto punti a questi ultimi, è inutile sottolineare che anche le “balene” sentono il richiamo. Lo scorso giovedì, per esempio, un whale ha scambiato oltre 69 ETH, per un valore di oltre 270.000 dollari, per acquistare WEPE. In parole povere, gli investitori che si sono persi Pepe Unchained non vogliono ripetere lo stesso errore con Wall Street Pepe.

Le monete meme a tema Pepe the frog non passeranno di moda tanto presto. Anche l’uomo più ricco del mondo sembra essere ottimista su di esse. Il proprietario di Tesla, Elon Musk, ha pubblicato molti meme relativi a Pepe su X e ha persino messo "mi piace" a un post che lo definiva "il Pepefather". D’altronde, è davvero difficile non essere catturati da questo personaggio che sta divenendo rapidamente un simbolo di tutto il segmento.

Wall Street Pepe sembra pronto a raccogliere il testimone. Non è senza motivo che sta aggiungendo oltre 5 milioni di dollari al suo totale ICO ogni giorno, meglio persino dei dati di prevendita di PEPU. WEPE è anche un token meme ad alta utilità. Questa rana sembra ispirata al film the Wolf of Wall Street, ma la sua missione è sfidare l'egemonia di whale e insider nel mercato delle criptovalute.

A tal proposito, il progetto lancerà presto un gruppo VIP esclusivo per i detentori di WEPE. I membri riceveranno segnali di trading esclusivi, approfondimenti di mercato e strategie necessarie per massimizzare i ritorni nel prossimo mercato rialzista. I membri potranno persino pubblicare le proprie configurazioni di trading. A seconda del successo delle loro segnalazioni avranno diritto a interessanti premi monetari. Infatti, il 15% della fornitura di token WEPE è stato destinato alle ricompense di trading.

Staking e investimento

Wall Street Pepe dispone anche di un protocollo di staking nativo, che attualmente offre un tasso di ricompensa del 40%. Il 12% della fornitura di token è stato allocato proprio per queste ricompense di staking. Wall Street Pepe si prepara a essere la prossima grande meme coin, come dimostra la sua straordinaria performance in prevendita.

Oltre al suo gruppo di segnali esclusivi e alla narrativa a tema Pepe, la meme coin in questione ha solide basi, tra cui una tokenomica incentrata sulla comunità e smart contracts verificati. Leggendo il whitepaper del progetto si possono ottenere tutti i dettagli sulle sue caratteristiche principali.

Non sorprende che esperti di spicco siano ottimisti sul suo potenziale di crescita. Considerando la sua natura di microcap, alcuni investitori esperti la definiscono persino la prossima meme coin con potenziale di ritorni 100x. Tuttavia, gli acquirenti interessati hanno una finestra di tempo molto breve per acquistare WEPE a prezzo scontato. La forte domanda sta facendo esaurire rapidamente le fasi di prevendita, con un conseguente aumento del prezzo quasi ogni giorno. Per maggiori informazioni è possibile seguire il progetto WEPE su X tramite pagina social ufficiale o unirsi al canale Telegram.

