Il vicepresidente del Consiglio regionale Graglia dai piccoli pazienti del Regina Margherita

Anche quest'anno Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, ha voluto portare i suoi auguri di Buon Natale ai piccoli ricoverati dell'ospedale torinese Regina Margherita. "Quando arriva questo periodo - spiega Graglia - non posso non ascoltare il cuore, che mi porta in questo ospedale. Ormai una sorta di appuntamento tradizionale al quale tengo molto. Il desiderio è quello di strappare anche solo un sorriso ai bambini che in questo momento impegnano tutte le loro forze per combattere la sofferenza e riconquistare il bene unico della salute, con l'aiuto indispensabile dei medici ed il sostegno amorevole della famiglia. Come sempre - prosegue Graglia - anche questa volta ho ricevuto un grande insegnamento di vita da tutti loro. Grazie di cuore - conclude il vicepresidente Graglia - alle ditte che hanno offerto i loro dolci prodotti, alla dottoressa Franca Fagioli ed ai suoi preziosi collaboratori".