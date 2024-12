La conferenza metropolitana dei sindaci approva il Bilancio di previsione 2025-27

Con 106 voti favorevoli e un’astensione, nell’auditorium della sede di corso Inghilterra la Conferenza metropolitana dei Sindaci del territorio ha espresso il suo parere positivo sulla Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e sul Bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

È stato raggiunto il numero legale e il Sindaco della Città metropolitana Stefano Lo Russo ha ringraziato colleghe e colleghi per la partecipazione. Lo Russo ha poi raggiunto telefonicamente il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, impegnato a Madrid per la presentazione delle tappe piemontesi della Vuelta a España 2025. Salutando i partecipanti alla Conferenza metropolitana, il Presidente Cirio ha condiviso con l’assemblea un impegno di collaborazione reciproca per i tanti progetti da realizzare nel prossimo anno.

In apertura della Conferenza il Prefetto di Torino, Donato Cafagna, aveva invece sottolineato il clima di fattiva collaborazione istituzionale che ha potuto riscontrare sin dall’inizio del suo mandato a Torino. Il Prefetto ha elogiato la Città metropolitana e le amministrazioni comunali per l’impegno nella progettazione e realizzazione delle opere finanziate grazie al PNRR. Un concetto ripreso dal Sindaco Lo Russo, il quale ha ricordato come, nonostante le difficoltà dovute al contesto economico nazionale e internazionale, il territorio stia producendo uno sforzo sinergico per l’avvio dei cantieri e la rendicontazione dei progetti. Da parte sua, ha ricordato inoltre il Sindaco, la Città metropolitana anche nel 2024 è stata impegnata nel miglioramento del sistema viario e dell’edilizia scolastica di propria competenza, grazie ad una squadra politica (l’apprezzamento del Sindaco va a tutti i Consiglieri metropolitani, al di là delle appartenenze politiche) e ad una struttura tecnica che lavorano con dedizione. A giudizio di Lo Russo, occorre valorizzare il ruolo e le capacità operative delle Città metropolitane, messe in campo queste ultime, ad esempio, nella realizzazione dei Piani Integrati Urbani finanziati con i fondi PNRR. Il 2025, a giudizio del Sindaco della Città metropolitana, sarà impegnativo ma sarà segnato dalla realizzazione e programmazione di progetti importanti per il territorio.

Al termine della seduta della Conferenza, il Consiglio metropolitano si è riunito per l’adozione definitiva degli atti sottoposti al parere dei Sindaci, approvati con tre astensioni e 12 voti favorevoli. Tra le altre Deliberazioni approvate vi sono la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie e degli organismi aventi forma non societaria, la nomina del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Città metropolitana (Presidente Alberto Binello, componenti del Collegio Stefano Deola e Tino Candeli) e la relazione periodica sui servizi pubblici di rilevanza economica.