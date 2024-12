Carmagnola celebra il Natale con i Presepi diffusi in città e nei borghi, il Presepe Meccanico e l'Esposizione nella Chiesa di San Rocco

All'interno del cartellone natalizio "Tracce di Luce", il Comune di Carmagnola e la Pro Loco Carmagnola APS presentano la II Edizione dei Presepi diffusi in città e nei borghi, un suggestivo percorso alla scoperta di tradizione, arte e spiritualità, visitabile fino al 6 gennaio 2025.

Le chiese ed altri luoghi di Carmagnola e dei suoi borghi ospiteranno numerose rappresentazioni della Natività, realizzate con cura e creatività, offrendo ai visitatori l'occasione di vivere l'atmosfera più autentica del Natale.

Servizio di navetta gratuita

Per facilitare la visita ai Presepi diffusi e grazie al sostegno della Regione Piemonte, sarà disposizione per gli ultra65enni un servizio di navetta gratuita nei giorni 28 e 29 dicembre 2024 e 4, 5 e 6 gennaio 2025, con partenza da Piazza Manzoni alle ore 14:00 e alle 16:00.

Oltre ai presepi diffusi, spiccano altre importanti iniziative legate alla tradizione natalizia carmagnolese.

Il Presepe Meccanico dell'Abbazia di Casanova, un'opera straordinaria donata da Gino Baravalle, che ha creato e meccanizzato il presepe utilizzando materiali di recupero con ingegno e passione. A cura dell'Associazione Amici dell'Abbazia di Casanova, il presepe è visitabile nei seguenti giorni e orari: 22, 26, 29 dicembre dalle 15:00 alle 18:00; 24 e 25 dicembre dalle 10:00 alle 19:00; il 24 dicembre anche dalle ore 22:00.

L’Esposizione di Presepi nella Chiesa di San Rocco, un ampio spazio dedicato con opere di grande suggestione curate con passione dalla Pro Loco Carmagnola APS.

“Queste ampie e belle iniziative, non solo valorizzano la bellezza delle nostre chiese e dei nostri borghi, ma rappresenta anche un momento di comunità e spiritualità, coinvolgendo cittadini e visitatori in un suggestivo percorso”, dichiara il Sindaco Ivana Gaveglio. “Sono occasioni importanti per immergersi nell'atmosfera natalizia, alla scoperta del patrimonio culturale e delle tradizioni della nostra città.”

Tutti i Presepi diffusi in città e nei borghi, visitabili sino al 6 gennaio

San Rocco - Via Valobra

Orari: Mer/Sab/Dom 10:00/12:00 - 16:00/18:30, Mart/Gio 15:30/18:30

Collegiata - Piazza Verdi

Orari: Tutti i giorni 9:00/12:00 - 15:00/19:00

Sant’Agostino - Abside

Orari: Tutti i giorni H24

Misericordia - San Giovanni Decollato, Piazza Garavella

Con Presepio e arredi sacri.

Orari: Festivi e prefestivi 10:00/18:00





Consolata - Via Fratelli Vercelli

Orari: Tutti i giorni 18:00/19:00





Sant’Antonio - Via del Porto - Cappuccini

Orari: Tutti i giorni dal 25 dicembre H24





San Bernardo - Via del Porto

Orari: Tutti i giorni dal 25 dicembre 9:00/19:00





San Lorenzo - Via Gregoria - San Michele

Orari: Tutti i giorni H24





Santa Maria Viurso - San Michele, Piazza S. Maria

Orari: Tutti i giorni H24





Santa Maria della Neve - Salsasio, Via Torino

Orari: Tutti i giorni 10:00/17:00





San Giuseppe - Via Cascine Madama

Orari: Tutti i giorni 10:00/17:00





Casanova - Abbazia, Piazza Antica Abbazia

Presepe Meccanico. 22, 26, 29 dicembre dalle 15:00 alle 18:00; 24 e 25 dicembre dalle 10:00 alle 19:00; il 24 dicembre anche dalle ore 22:00.





San Lorenzo - Via Richiardo - Due Province

Orari: Tutti i giorni 9:00/17:00





Santuario della Beata Vergine - Bossola (fronte piazzale), Via Racconigi

Orari: Tutti i giorni H24





San Giovanni - Via San Giovanni

Orari: Tutti i giorni 9:00/17:00





Santa Liberata - San Bernardo, Pilone - Via Stea

Orari: Tutti i giorni H24.

Per ulteriori informazioni:

Telefono: 347.1440366 - 339.6538384 - 342.1520712