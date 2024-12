Pomaretto festeggia il Natale e premia il ‘Pomarino dell’anno’

Babbo Natale fa tappa a Pomaretto. Domani, sabato 21 dicembre, in piazza Alessandro Griglio il paese coglie l’occasione per scambiare gli auguri in compagnia di Santa Klaus tra cioccolata calda, tè, vin brulè e panettone.

Alle 15, ci sarà lo spettacolo di giocoleria e intrattenimento dedicato ai più piccoli, curato da Monica Ghigo. A seguire, alle 17, ci sarà la consegna dei riconoscimenti agli atleti che si sono distinti per meriti sportivi e la proclamazione del ‘Pomarino dell’anno’, titolo che viene assegnato a chi si impegna a favore della collettività.