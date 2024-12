Tempi di vestizione pagati per i lavoratori sanitari dell'ASL TO 4 Un successo per Nursing Up

In una svolta significativa per i diritti dei lavoratori, Claudio Delli Carri, segretario regionale di Nursing Up Piemonte, Marco Boccacciari, referente sindacale Nursing Up per l’ASL TO4, annunciano che l’Azienda Sanitaria Torino 4 ha finalmente attuato le disposizioni del contratto collettivo nazionale riguardanti i tempi di vestizione e svestizione del personale sanitario. Questa decisione arriva dopo un intenso periodo di dialogo tra il sindacato e l'amministrazione sanitaria, culminato non in una nuova contrattazione, ma nel riconoscimento e nell'applicazione di diritti già stabiliti.

La disputa, che ha visto numerosi incontri fallire nel tentativo di accordo, ha spinto Nursing Up Piemonte a spingere per una soluzione definitiva. L'ASL TO 4 ha quindi deciso di attuare unilateralmente i termini del contratto collettivo nazionale a partire dal 1° luglio 2023, stabilendo norme chiare per il riconoscimento del tempo di preparazione al lavoro come parte integrante dell'orario lavorativo.

Il personale infermieristico su turni h24 vedrà ora garantiti i tempi per le operazioni di cambio e passaggio di consegne, mentre per gli altri turnisti saranno riconosciuti per la vestizione e svestizione. "Questa applicazione non solo rispetta il contratto esistente ma pone fine a una lunga incertezza per i nostri membri, garantendo che ogni minuto del loro impegno sia riconosciuto e valorizzato", ha dichiarato Delli Carri.

L'ASL TO 4 ha anche annunciato che retroattivamente, per il periodo dal 22 maggio 2018 al 30 giugno 2023, verranno riconosciuti i tempi non precedentemente conteggiati, basandosi su precise timbrature. Questa decisione promette di correggere anni di oversight e di garantire che tutto il personale sia trattato equamente per il loro impegno e dedizione.

"Questa mossa rappresenta un importante passo avanti per la tutela dei lavoratori della sanità e sottolinea l'efficacia del dialogo continuo e costruttivo tra sindacati e amministrazione". Delli Carri e Boccacciari hanno espressamente ringraziato l'ASL TO 4 per il loro impegno nel risolvere la questione in modo equo e ha ribadito l'importanza di mantenere aperte le linee di comunicazione per affrontare qualsiasi futuro disaccordo in modo tempestivo e rispettoso.

La mossa segue una lunga serie di discussioni, culminate senza un accordo definitivo, che ha spinto l'amministrazione a fare un passo deciso verso il riconoscimento del tempo speso dai lavoratori per prepararsi a iniziare e concludere i loro turni.

"Questo è un riconoscimento delle reali esigenze dei nostri lavoratori, che ora vedono valorizzato anche il tempo di preparazione al servizio effettivo - ha sottolineato Boccacciari. - È un atto di giustizia verso chi si dedica alla cura degli altri".