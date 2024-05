Collegno, tentano una spaccata in una pizzeria di corso Francia, ma i carabinieri mandano all'aria il piano

Hanno sfondato la vetrina con un cric per le auto e sono entrati all'interno del ristorante cercando di impossessarsi di tutto quello che potevano. Ma le loro gesta non sono passate inosservate.

E così l'altra notte, in un locale di corso Francia a Collegno, i carabinieri sono intervenuti mandando all'aria i piani di furto di due malintenzionati.



I malviventi avevano già arraffato un tablet, due telefoni cellulari e duemila euro in contanti, lasciati in cassa. Ma l’intervento della pattuglia ha messo in fuga uno dei due presunti autori del reato, mentre il secondo è stato bloccato dai militari e arrestato. L’uomo è stato trovato in possesso di un altro pc – anche questo provento di furto - e restituito al legittimo proprietario.