Come comprare Wall Street Pepe (WEPE): procedura passo a passo

Wall Street Pepe è un nuovo progetto che mette insieme le meme coin a tema Pepe The Frog con vari tool pensati per dare ai piccoli investitori le stesse opportunità dei grandi detentori.

La prevendita di WEPE ha attratto da subito i trader, che hanno fatto raggiungere al token oltre $27 milioni di fondi raccolti al momento, mettendo l’accento sulle potenzialità del progetto per un’esplosione nel tempo.

Ecco di cosa si tratta e come partecipare alla prevendita, seguendo passo passo la procedura.

Wall Street Pepe vuole dare ai piccoli investitori strumenti utili per fare trading

Wall Street Pepe (WEPE) è una nuova meme coin che ha guadagnato grande popolarità grazie al meme della rana Pepe The Frog, impegnata a fare soldi a Wall Street. Nonostante la base divertente, il progetto si distingue per un’offerta molto solida, che include una serie di benefici esclusivi per gli utenti che acquistano e mettono in staking il token.

La WEPE Army, ovvero la community del progetto, può infatti servirsi di notizie e segnali di trading esclusivi forniti dal team di Wall Street Pepe. Sono inoltre previsti premi settimanali per coloro che avranno effettuato e condiviso le migliori strategie di trading, oltre a ricompense per lo staking particolarmente elevate e a una serie di iniziative volte a incrementare il valore di Wall Street Pepe.

il progetto dà quindi potere alla comunità, che può anche sfruttare lo staking, al momento fermo alla percentuale del 45% di APY. Ma come partecipare alla prevendita, che al momento vede un WEPE venduto a $0,003646? Ecco la procedura passo passo.

Come acquistare WEPE in prevendita: procedura passo passo

Passo 1: scaricare e installare un wallet compatibile con la prevendita di WEPE

Per acquistare Wall Street Pepe (WEPE), è necessario prima di tutto possedere un crypto wallet compatibile con la blockchain Ethereum o altre blockchain supportate dalla prevendita, come MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet o WalletConnect.

Per configurare il wallet si dovrà invece:

Accedere al sito ufficiale del wallet selezionato. Scaricare l’estensione per browser o l’applicazione mobile. Installare il wallet e creare una password sicura. Proteggere le proprie credenziali per evitare perdite di fondi.

Passo 2: acquistare le criptovalute accettare dalla prevendita

Per effettuare l’acquisto di Wall Street Pepe (WEPE), dovranno poi essere presenti sul wallet crypto come ETH, BNB o USDT. Per ottenerle basterà registrarsi su un exchange centralizzato come Binance, Coinbase o Crypto.com, acquistare la criptovaluta scelta e trasferirla al proprio wallet o, in alternativa, effettuare lo scambio tramite exchange decentralizzati come Uniswap.

Passo 3: collegare il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale della presale

Dopo aver configurato il proprio wallet e aver caricato al suo interno le criptovalute necessarie, dovrà essere collegato al sito ufficiale di Wall Street Pepe per procedere con l’acquisto.

Per fare questo basterà:

Accedere al sito ufficiale della presale di WEPE. Scegliere l’opzione “Acquista con Crypto” per comprare con criptovalute, oppure “Acquista con Carta”, per effettuare l’acquisto con carta di credito. Selezionare il wallet utilizzato (MetaMask, Trust Wallet ecc.) e completare la connessione.

Passo 4: scegliere con quale crypto effettuare il pagamento

Una volta effettuata la connessione del wallet alla pagina ufficiale, sarà possibile selezionare la criptovaluta desiderata per l’acquisto di WEPE tra Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) e Tether USD (USDT).

Passo 5: confermare la transazione

Dopo aver selezionato la criptovaluta e stabilito l’importo da spendere, basterà poi confermare la transazione per completare l’acquisto.

Passo 6: al termine della prevendita richiedere i token WEPE acquistati

I token WEPE acquistati saranno disponibili solo al termine della presale: per trasferirli sul proprio wallet sarà necessario collegarlo nuovamente al sito ufficiale di Wall Street Pepe.

Una volta tornati sul sito ufficiale della presale basterà ricollegare il wallet e procedere cliccando sul tasto “Claim” per trasferire i token WEPE nel proprio wallet.

