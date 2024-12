Sport |

Basket, Avellino beffa la Reale Mutua Torino al fotofinish

I gialloblù vedono sfumare la vittoria a 6'' dalla fine

Avellino beffa la Reale Mutua al fotofinish

Tutta verde e rovina il Natale di Basket Torino: non è il grinch, ma Avellino Basket, che sulla sirena infrange i sogni gialloblù di mangiare il panettone con una vittoria. I gialloblù cadono sul risultato di 88-89, al termine di una partita tutto sommato equilibrata, che Torino ha anche avuto la possibilità di portare verso porti più felici nel terzo quarto quando - sopra di otto lunghezze - i gialloblù hanno preso un parziale di 10-0. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di coach Boniciolli (trend opposto per gli irpini che sono alla quinta vittoria consecutiva), che domenica prossima in casa dovrà affrontare la Cividale di Pillastrini. CRONACA La Reale parte forte e dopo 5’ guida il match sul +9 (17-9). Avellino cambia passo e impatta il risultato sul 17-17, con la sirena dei primi 10’ che suona sul ventuno pari. Il secondo quarto scorre sulle stesse note del primo: Torino tiene il pallino del gioco e Avellino è costretta ad inseguire fino al 47-46 che manda i giocatori negli spogliatoi per l’intervallo lungo. Nella ripresa Torino prova ad allungare il passo e con la tripla di Taylor spedisce Avellino a -8 (61-53). Avellino non ci sta e con Mussini lancia l’assalto: 10-0 di parziale e distanze annullate. L’ultima frazione è decisiva: la Reale tiene la testa avanti rispondendo agli assalti di Jurkatamm dai 6.75 fino a 6’’ dalla fine, quando sul -2 Avellino recupera la palla dopo un errore di Taylor e con Mussini trova la tripla della vittoria. Finale 88-89. Reale Mutua Torino - Avellino Basket 88-89 (21-21, 26-25; 22-25, 19-18)

Torino: Taylor 21, Seck 5, Ghiarlanda 6, Schina, Gallo 10, Montano 16, Landi 6, Garuzzo NE, Severini, Ajayi 18, Ladurner 6. All. Boniciolli

Avellino: Lewis 10, Jurkatamm 18, Sabatino, Mussini 19, Earlington 18, Maglietti 2, Verazzo 2, Bortolin 16, Nikolic, Chinellato 4. All. Crotti

SM

