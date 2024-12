Da Edisu ad Ires e Atc, tutte le nomine del Consiglio Regionale

Il Consiglio regionale, presieduto da Davide Nicco, ha votato nomine per 42 enti e organismi nella seduta di oggi 23 dicembre. Tra queste anche quelle per Edisu, Ires, per le Atc, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, per alcune Asl.

Tutte le nomine sono state votate alla prima chiama, tranne quella per la Commissione di garanzia, alla terza, e il Garante per l’infanzia, alla quarta.

Ecco l’elenco completo:

Commissione di garanzia, elezione di un ex consigliere regionale: Deodato Scanderebech;

Collegio-Convitto municipale Trevisio di Casale, nomina di un componente del Consiglio di amministrazione: Valerio Torchio;

Collegio-Convitto municipale Trevisio di Casale, nomina di un revisore del Consiglio dei revisori residente a Casale o nel circondario: Carla Rondano;

Azienda pubblica di servizi alla persona (Apsp) Sant’Antonio Abate, nomina di un componente del Consiglio di amministrazione: Francesco Di Natale;

Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (Arpa), nomina di tre componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti: Fabio Aimar, Ernesto Carrera, Andrea Fea;

Enoteca regionale di Canelli e dell’Artesana, designazione di un componente del Consiglio direttivo: Stefania Vidotto;

Associazione Museo ferroviario piemontese, nomina del presidente dell’Associazione e di cinque componenti del Consiglio direttivo: Claudio Demaria (presidente), Guido Calleri Di Sala, Roberto Iorio, Fabio Malavasi, Chiara Ravera, Umberto Giovanni Trabucco;

Associazione Museo ferroviario piemontese, nomina di un revisore dei conti del Collegio dei revisori dei conti: Sara Scavone;

Commissione tecnico consultiva per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Piemonte, nomina di due esperti sentita l’Università di Torino: Michele Motta, Arianna Paschetto;

Commissione tecnico consultiva per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Piemonte, nomina di tre rappresentanti: Ezio Elia, Alberto Gabutti, Bartolomeo Vigna;

Comitato consultivo regionale – tecnico scientifico in materia di ambienti acquatici e pesca, designazione di un esperto: Gianfranco Righero;

Agenzie territoriali per la casa (Atc) del Piemonte centrale, nomina di un revisore legale effettivo e di un revisore legale supplente: Stefano Rigon (effettivo), Andrea Domenico Golia (supplente);

Agenzie territoriali per la casa (Atc) del Piemonte nord, nomina di un revisore legale effettivo e di un revisore legale supplente: Tino Candeli (effettivo), Cristiano Baucé (supplente);

Agenzie territoriali per la casa (Atc) del Piemonte sud, nomina di un revisore legale effettivo e di un revisore legale supplente: Fabio Cigna (effettivo), Rita Mancini (supplente);

Commissione regionale per la realizzazione delle Pari opportunità fra uomo e donna, nomina di quindici componenti: Patrizia Maria Alessi, Paola Berzano, Firial Cherima Fteita, Elena Bonifacio Gianzana, Elisa Chiabotto, Salvatore Fiorino, Erika Giacchello, Angela Grimaldi, Luisa La Vecchia, Silvia Lorenzino, Barbara Odarda, Ilaria Panetta, Maria Rosa Assunta Porta, Martina Rossi, Tullia Todros;

Agenzie territoriali per la casa (Atc) del Piemonte centrale, nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione, di cui un rappresentante delle minoranze: Maurizio Pedrini, Fabio Tassone, Andrea Sacco;

Agenzie territoriali per la casa (Atc) del Piemonte nord, nomina di cinque componenti del Consiglio di amministrazione, di cui due rappresentanti delle minoranze: Daniele Capolupo, Daniele De Luca, Marco Marchioni, Emiliano Marino, Angelo Tredanari;

Agenzie territoriali per la casa (Atc) del Piemonte sud, nomina di cinque componenti del Consiglio di amministrazione, di cui due rappresentanti delle minoranze: Gianni Arbocco, Marco Buttieri, Paolo Caviglia, Alberto Mossino, Leonardo Prunotto;

Consorzio per il Sistema informativo regionale – Csi Piemonte, nomina di due componenti del Consiglio di amministrazione di cui uno in rappresentanza degli enti di cui all’art.2, comma 1 lettera c dello Statuto, scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere: Camilla Gracis, Emilio Bolla;

Consorzio per il Sistema informativo regionale – Csi Piemonte, nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente: Daniela Demichelis (effettivo), Claudio Emilio Saladini (supplente);

Consorzio d’irrigazione e bonifica “Associazione irrigazione est Sesia” di Novara, nomina di un rappresentante dell’Assemblea dei delegati: Maurizio Baldo;

Consorzio d’irrigazione e bonifica “Associazione irrigazione est Sesia” di Novara, nomina di un componente effettivo e di un supplente del Collegio dei revisori dei conti: Lorenzo Dutto (effettivo), Raffaele Di Gennaro (supplente);

Fondazione Marco Ballerini di Vercelli, designazione di un componente del Consiglio di amministrazione: Francesco Corsaro;

Fondazione Luigi Einaudi, nomina di un componente del Comitato d’indirizzo: Alessandro Traverso;

Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte (Ires), elezione di cinque componenti del Consiglio di amministrazione: Giulio Fornero, Anna Merlin, Giorgio Merlo, Alessandro Ciro Sciretti, Alberto Villarboito;

Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte (Ires), designazione di tre componenti effettivi del Collegio dei revisori, di cui uno con funzioni di presidente, e di due supplenti: Raffaele Di Gennaro (presidente), Angelo Paolo Bonometti, Andrea Porta (effettivi), Antonella Guglielmetti (supplente);

Ente per il diritto allo studio universitario, nomina di cinque componenti, di cui tre effettivi e due supplenti, del Collegio dei revisori dei conti: Angelo Barzelloni, Cristina Chiantia, Desir Cisotto (effettivi), Rita Manciti (supplente; il secondo supplente verrà indicato successivamente);

Ente per il diritto allo studio universitario - Edisu, nomina di tre componenti, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, uno dei quali con funzione di presidente: Roberta Piano (presidente), Federico Mazzaron, Michelangelo Toma;

Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza: Giovanni Ravalli;

Comitato consultivo del Centro “Gianni Oberto”, nomina di otto membri: Giuliana Giai, Lara Merla, Fabrizio Nucera, Andrea Pennini, Gianfranco Visca, Gianni Firera (i restanti due verranno indicati successivamente);

Comitato regionale per i diritti umani e civili, nomina di venti esperti in materia di diritti umani e civili: Maria Francesca Artusi, Sifa Mariajen Balagizi, Giovanni Boggero, Iuri Gilberto Bossuto, Davide Di Mauro, Elena Ferrara, Bruno Geraci, Davide Carlo Lamberti, Giampiero Leo, Yoosef Saheli Lesani, Lorenzo Marchetti, Deborah Milanesio, Rossella Murica, Salvatore Nuzzo, Maria de Jesus Requena, Michele Ruggiero, Rachele Sacco, Marco Sciretti, Antonio Sgroi, Jounis Tawfik;

Comitato regionale per i diritti umani e civili, nomina di due ex consiglieri regionali cessati dal mandato: Sara Zambaia, Enrica Baricco;

Consiglio regionale di Sanità e Assistenza (Coresa), elezione di ventisei esperti: Alessio Alò, Maria Cristina Bonansea, Antonio Castello, Gianfranco Cilia, Libero Ciuffreda, Enrico Crescimanno, Chiara Di Natale, Paola Freda, Marina Garavelli, Davide Giraudo, Maurizio Ippoliti, Silvia Alessandra Magrassi, Alberto Marino, Giovanna Massaro, Cristina Patrossomaria, Gaetano Ragonesi, Riccardo Ruà, Daniele Sciarrotta, Liana Tessa, Sparviero Tortello, Angelo Tredanari, Paolo Zola (i restanti quattro verranno indicati successivamente);

Consiglio regionale di Sanità e Assistenza (Coresa), nomina di undici esperti scelti su terne di nomi indicati dalle Organizzazione più rappresentative: Luca Vannelli, Paola Maria Bertone (per Avis), Rocco Nastasi, Pierluigi Dovis (per Caritas Piemonte), Alberto Tirapelle, Bruna Giugno (per Ordini professioni infermieristiche), Enrico Fusaro (per Cisl), Emiliano Mazzoli, Francesco Lo Grasso (per Uil), Enrica Valfre’ (per Cgil). Il componente mancante verrà indicato successivamente;

Azienda sanitaria locale Cuneo 1, individuazione di un componente con funzione di presidente del Collegio sindacale: Marco Caviglioli;

Azienda ospedaliera Ordine mauriziano di Torino, individuazione di un componente con funzione di presidente del Collegio sindacale: Davide Di Russo;

Azienda ospedaliera universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, individuazione di un componente con funzione di presidente del Collegio sindacale: Luca Deusebio;

Comitato misto paritetico Regione-Autorità militari sulla nuova regolamentazione delle servitù militari, designazione di sette componenti effettivi e di sette supplenti: Guido Galavotti, Andrea Liguori, Nicolò Papurello, Graziano Traversa, Fiorenzo Vaccarino, Luigi Cinaglia, Emanuele Laina (effettivi), Mauro Fenili, Carmine D’Elia, Paola Villata, (supplenti; i quattro componenti mancanti verranno indicati successivamente);

Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della carità di Novara, individuazione di un componente con funzione di presidente del Collegio sindacale: Daniele Andretta;

Azienda sanitaria locale Città di Torino, individuazione di un componente con funzione di presidente del Collegio sindacale: Marco Ziccardi

Azienda sanitaria locale di Alessandria, individuazione di un componente con funzione di presidente del Collegio sindacale: Lorenzo Dutto;

Azienda sanitaria locale Torino 3, individuazione di un componente con funzione di presidente del Collegio sindacale: Sara Scavone.