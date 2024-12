Niente rally di Natale per il Bitcoin? Intanto la prevendita di SOLX supera i 5 milioni di dollari

Il mese di dicembre si conferma deludente per il Bitcoin, che è sceso ai minimi da fine novembre, infrangendo le speranze del tradizionale rally di Natale. Con una correzione del 13% rispetto al massimo storico raggiunto il 17 dicembre, il re delle criptovalute sembra incapace di replicare le performance degli anni precedenti, come i rally del 2016 e 2020.

Tuttavia, gli investitori possono trovare sollievo altrove: la prevendita di Solaxy ($SOLX), una promettente soluzione Layer-2 per la blockchain di Solana, continua a crescere e nel momento in cui scriviamo, ha già superato la soglia dei 5 milioni do dollari grazie a una tecnologia innovativa e ricchi incentivi per gli early adopters.

Bitcoin: niente rally di Natale, le speranze di una ripresa fanno fatica a crescere

Bitcoin ha recentemente subito una correzione significativa, abbattendo le aspettative di un tradizionale rally di Natale. Dopo aver raggiunto un massimo storico di poco superiore ai 108.000 dollari il 17 dicembre, la criptovaluta ha registrato un calo del 13%, scendendo sotto i 92.500 dollari nel fine settimana. Il 23 dicembre, il prezzo del Bitcoin ha toccato i suoi minimi da fine novembre, fermandosi a 92.442 dollari, con un ribasso che ha ridotto le speranze di una spinta natalizia che, storicamente, ha generato solidi guadagni negli anni precedenti.

Questo calo ha causato un cambiamento di sentiment tra gli investitori, che ora guardano con maggiore scetticismo alla possibilità di un “Santa Claus rally”, un fenomeno che ha storicamente portato ad aumenti di prezzo durante gli ultimi giorni di dicembre e i primi di gennaio. Ad esempio, nei precedenti cicli di mercato del 2016 e 2020, Bitcoin aveva registrato enormi aumenti tra Natale e Capodanno, seguendo il ciclo rialzista che caratterizzava i momenti di picco.

Tuttavia, la situazione attuale sembra diversa. Bitcoin ha faticato a mantenere una posizione sopra i 95.000 dollari, riprendendo brevemente quota prima di tornare a scendere sotto i 94.000 dollari durante il trading del 24 dicembre. Rispetto alla settimana precedente, il prezzo è sceso di oltre l'11%, minando ulteriormente le speranze di una ripresa nel breve termine.

Nonostante l’attuale scenario negativo, le criptovalute hanno storicamente registrato performance positive durante il periodo natalizio, soprattutto nei mercati rialzisti. Un’analisi di CoinGecko, pubblicata il 12 dicembre, ha evidenziato che, dal 2014 al 2023, i mercati delle criptovalute hanno vissuto un rally di Natale otto volte su dieci, con una capitalizzazione di mercato che è aumentata tra lo 0,7% e l'11,8% nel periodo tra il 27 dicembre e il 2 gennaio. Tuttavia, non c’è stato un rally post-Natale nel 2021, l’anno del picco del ciclo precedente, segnato da un ribasso del 26% da parte del Bitcoin, che ha continuato a scendere durante tutto il 2022.

Gli esperti ritengono che il 2025 sarà l’anno del prossimo picco, seguendo il tradizionale pattern quadriennale che caratterizza la storia di Bitcoin. Inoltre, i mercati potrebbero entrare in una fase di volatilità a partire dal 27 dicembre, quando scadranno le opzioni per un valore di circa 18 miliardi di dollari su Bitcoin ed Ether. Nonostante tutto, un recente calo del sentiment social di Bitcoin del 22 dicembre potrebbe rappresentare il segnale di un’imminente ripresa.

Solaxy non si ferma più: la prima meme coin Layer 2 di Solana supera i $5 milioni in presale

Solaxy ($SOLX), la prima meme coin Layer 2 di Solana, ha già superato i 5 milioni di dollari raccolti dall’inizio della prevendita, accumulando circa mezzo milione di dollari al giorno. Questo protocollo mira a risolvere i problemi di congestione e le transazioni fallite che attualmente ostacolano le performance della blockchain di Solana, una delle più grandi nel panorama delle criptovalute. L'interesse degli investitori per il progetto è evidente, e con la fase 9 della prevendita attualmente in corso, è possibile acquistare il token $SOLX al prezzo di 0,001578 dollari.

Solaxy è progettato per ridurre il sovraccarico delle transazioni su Solana, migliorando efficienza e velocità, e si presenta come una soluzione Layer 2 innovativa che collegherà le potenzialità di Solana ed Ethereum, le due blockchain più utilizzate nel mondo delle criptovalute. La piattaforma mira a potenziare la velocità e l'efficienza di Solana, mentre beneficia della liquidità e della sicurezza di Ethereum. Inoltre, il progetto è supportato dalla community di Best Wallet, che ha già contribuito al successo di altri progetti come Pepe Unchained, portando a un’accelerazione della prevendita di $SOLX.

Gli investitori interessati devono affrettarsi, poiché il prezzo aumenterà nelle prossime fasi della prevendita. Grazie alle sua capacità multi-chain e alla posizione dominante come unica Layer 2 su Solana, Solaxy ha il potenziale per diventare una delle piattaforme di maggiore successo nel settore delle blockchain.

