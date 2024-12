40 anni dalla strage dell'Heysel, dalla Regione la prima pietra per il monumento commemorativo

A quarant’anni dalla strage dell’Heysel, la Regione mette la prima pietra per la realizzazione del monumento dedicato alle 39 vittime che persero la vita poco prima dell’inizio della finale di coppa dei campioni tra Juventus e Liverpool il 29 maggio del 2025. La Giunta ha, infatti, approvato questa mattina le modalità di erogazione del contributo di 100.000 euro per la «realizzazione e manutenzione» di un monumento a Torino dedicato alle vittime della tragedia dell'Heysel. Il progetto, promosso dall’Associazione dei Familiari delle Vittime dell’Heysel, dall’Associazione Quelli di via Filadelfia, e previsto anche dalla legge regionale n. 33/2023, mira a commemorare i 39 tifosi deceduti allo stadio di Bruxelles. L’opera, attualmente in fase di progettazione, sarà collocata in una piazzetta intitolata alle «Vittime dell’Heysel» nei pressi di Strada del Fortino, nella Circoscrizione 7. Realizzata in ferro Corten, la scultura alta cinque metri rappresenterà un cuore, con la scritta «Heysel, +39, Per non dimenticare».





«Questo progetto – ha sottolineato l’assessore regionale allo Sport, Marina Chiarelli - integra le politiche sportive con quelle culturali ed educative, in linea con la nostra visione di uno sport che sia motore di inclusione e coesione sociale. È un passo significativo che rende il Piemonte protagonista nella costruzione di una cultura sportiva fondata su pace, memoria e rispetto». «Questo monumento – ha aggiunto l’assessore - è un'opera commemorativa e nello stesso tempo un simbolo del nostro impegno a trasmettere i valori etici dello sport e a sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della memoria e della responsabilità collettiva».

Il contributo regionale, suddiviso in più fasi legate allo stato di avanzamento del progetto, è destinato alla Città di Torino, che ha manifestato l'intenzione di realizzare il monumento per perpetuare il ricordo delle vittime e promuovere una riflessione continua sui principi fondamentali dello sport.