Materassi, un altarino e vestiti appesi, al parco Dora spunta un nuovo accampamento

“Sta per terminare il 2024 ma non termina la tradizione di ospitalità del Parco Dora che, ancora una volta, si conferma luogo prediletto per gli accampamenti abusivi”. A denunciarlo è il capogruppo della Lega in Circoscrizione 4, Carlo Morando. Nel mirino, ancora una volta, finisce la questione sicurezza. Con il polmone verde tra via Nole e corso Principe Oddone spesso nel “mirino” di tossici e clochard. Oltre che delle polemiche legate alle condizioni del terreno.