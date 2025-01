Angelo Duro al Cityplex Massaua per l'anteprima del suo film, "Io sono la fine del mondo"

Al Massaua Cityplex doppia anteprima del film di Angelo Duro, Io sono la fine del mondo. I due appuntamenti sono domenica 5 gennaio alle 19:50 e alle 20:15 nella Sala Emozioni. Alle proiezioni parteciperà l’attore siciliano, protagonista del film che uscirà in sala il 9 gennaio.

La trama

Di cosa mi occupo io? Faccio l’autista. I gestori dei locali di Roma mi pagano per portare via gli adolescenti ubriachi, altrimenti gli chiudono le attività. Io li carico a bordo e li accompagno a casa. È un lavoro che va alla grande, adesso poi con l’arrivo del Ferragosto sai che bevute che si fanno questi?

Succede però che una mattina mi chiama da Palermo quell’idiota di mia sorella che non sentivo da tanti anni, e con quella voce stridula che infastidisce mi dice che vuole andare in vacanza, ma non può farlo perché deve prendersi cura di mamma e papà...