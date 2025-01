Mutui, più domande in Piemonte: a Torino chiesti in media 123mila euro

Arrivano nuovamente segnali positivi dal mercato dei mutui. Secondo l’osservatorio Facile.it – Mutui.it, nei primi dieci mesi dell’anno le richieste di finanziamento raccolte online in Piemonte sono aumentate del 13% rispetto allo stesso periodo del 2023. Notizie positive provengono anche dal mercato immobiliare: secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate nel secondo trimestre 2024 le compravendite di abitazioni in Piemonte hanno registrato un incremento dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Identikit

Guardando all’identikit di chi ha presentato domanda di mutuo in Piemonte emerge che l’importo medio richiesto nei primi dieci mesi del 2024 è stato pari a 120.496 euro, in aumento del 4% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Cresce anche il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, salito nel 2024 a 181.457 euro (+2%). In lievissimo incremento anche l’età degli aspiranti mutuatari

L’andamento provinciale

Analizzando le richieste di mutuo raccolte in Piemonte da gennaio a ottobre 2024 emergono delle differenze a livello locale. Cuneo è la provincia piemontese dove è stato rilevato l’importo medio più alto (132.631 euro), seguita da Torino (122.664); sul gradino più basso del podio troviamo Novara (118.023). Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano le province Asti (105.528 euro), Vercelli (104.799 euro) e Biella (104.345 euro).

Chiude la graduatoria regionale la provincia di Alessandria, dove la cifra media richiesta nei primi 10 mesi dell’anno è stata pari a 100.476 euro.

Prima casa

Limitando l’analisi alle sole richieste di mutui per l’acquisto della prima casa, emerge che l’importo medio richiesto in Piemonte nei primi 10 mesi del 2024 è stato pari a 121.411 euro, in aumento del 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

In crescita anche il valore medio dell’immobile, che ha raggiunto i 161.780 euro (+1%). Rimangono sostanzialmente stabili, infine, l’età media del richiedente (37 anni) e la durata del piano di ammortamento (25 anni e mezzo).