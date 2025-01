Stellar (XLM), prezzo in aumento del 20% nelle ultime 24 ore

La blockchain Stellar, che utilizza il protocollo di consenso denominato SCP (Stellar Consensus Protocol) è pensata per velocizzare e rendere più sicuri i pagamenti internazionali. Concentrandosi molto più sulle valute fiat rispetto alle criptovalute, pertanto uno strumento che ben si inserisce nell’ecosistema finanziario classico, pur con uno sguardo alle valute digitali.

Nelle ultime 24 ore il prezzo di XLM è aumentato del 20%, superando la capitalizzazione di mercato di 11 miliardi di dollari e attestandosi, al momento, sopra i 12,7 miliardi. Indicatori tecnici come il DMI suggeriscono che potrebbe formarsi un trend rialzista, con un ADX in aumento che indica una crescente pressione d'acquisto.

Nel frattempo, il Chaikin Money Flow (CMF) che torna positivo segnala un miglioramento degli afflussi di capitale, suggerendo un possibile cambiamento nel sentiment di mercato. Attualmente, XLM si trova a oscillare tra livelli chiave, con il potenziale di salire verso 0,47 dollari se la spinta rialzista si consolida, oppure testare nuovamente il supporto a 0,31 dollari nel caso in cui il trend rialzista non si concretizzi.

Possibile trend rialzista imminente

Il grafico DMI di XLM mostra che l'ADX è attualmente a 19,5, in aumento rispetto a un valore inferiore a 15 registrato appena la scorsa settimana, segnalando un incremento nella forza del trend. Il +DI (Directional Indicator) è aumentato rapidamente da 10 a 25,6 in un solo giorno, mentre il -DI è sceso a 13,9, indicando un significativo cambiamento di momentum.

Questo crossover, in cui il +DI supera il -DI, suggerisce che la pressione d'acquisto sta ora dominando su quella di vendita, segnalando le prime fasi di un potenziale trend rialzista.

L'Average Directional Index (ADX) misura la forza di un trend su una scala da 0 a 100, con valori superiori a 25 che indicano un trend forte e letture inferiori a 20 che segnalano una debolezza o l'assenza di momentum. Sebbene l'ADX di Stellar a 19,5 rifletta ancora una forza del trend relativamente debole, la sua traiettoria ascendente suggerisce che il trend stia guadagnando slancio.

Questo scenario indica che il prezzo di XLM sta facendo progressi nel ribaltare il recente trend ribassista. Se l'ADX continua a salire oltre 20 e il +DI mantiene la sua dominanza sul -DI, XLM potrebbe registrare ulteriori movimenti al rialzo, segnalando una possibile transizione verso un trend rialzista sostenuto.

Qualora questo non si concretizzasse e il trend ribassista prendesse il sopravvento, il prezzo di XLM potrebbe testare nuovamente il supporto più vicino a 0,31 dollari. Un fallimento ulteriore porterebbe ad altri ribassi, con il prossimo supporto situato a 0,25 dollari. Questi livelli critici di supporto e resistenza definiranno la traiettoria a breve termine di XLM.

Presale WEPE: oltre 40 milioni di dollari raccolti

Sebbene gli investitori di XLM tengano il fiato sospeso in questo momento cruciale, molti altri non stanno a guardare e stanno già diversificando, investendo in altri progetti che nel 2025 potrebbero esplodere. Uno di questi è Wall Street Pepe, che ha già raccolto 40 milioni di dollari e si prepara a essere una delle presale di maggior successo dell’anno.

Per partecipare è possibile acquistare il token WEPE a un prezzo vantaggioso, fissato per il momento a 0,0003663$. Acquistando WEPE si entra a far parte dell’esercito di rane che vuole mettere fine allo strapotere delle whale nel mercato cripto. Un intento che mette al primo posto i piccoli investitori, fornendo loro tutti gli strumenti per competere al meglio. Il potere viene dall’unione e grazie alle alpha calls, informazioni provenienti da insider e analisi approfondite sui token del momento, Wall Street Pepe vuole cambiare gli equilibri una volta per tutte.

Dopo aver ottenuto token nativi, è possibile anche bloccarli in staking, ottenendo ricompense annuali dinamiche con APY al 33%. Un buon modo per ottenere ritorni senza alcun impegno attivo. L’iconica rana Pepe torna in questa nuova versione ed è divenuta subito un gran successo, con oltre 40.000 follower tra la pagina X e il canale Telegram, sono in molti a intravedere il potenziale del progetto che, sulla scia di Pepe Unchained, sta conquistando sempre maggior trazione.

