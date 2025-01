Basket, la Reale Mutua Torino a Vigevano per iniziare il 2025 con il piede giusto

Ultima del girone di andate per la Reale Mutua Basket Torino che ha un solo imperativo: vincere per iniziare al meglio il 2025 ed allontanare posizioni di classifica poco gradevoli.

I gialloblù dopo un dicembre terribile (quattro vittorie e una sconfitta), sono appollaiati a quota quattordici punti (frutto delle sette vittorie nelle prime diciotto partite) e occupano l’ultima posizione per il treno playoff (in questo caso attraverso il play-in). Sempre a quota 14, Libertas Livorno e Brindisi occupano rispettivamente la quattordicesima e la quindicesima posizione (il limbo di chi termina la stagione con la regular season) e JuVi Cremona si trova al sedicesimo posto in classifica, il primo “utile” per partecipare ai playout.

Tra Torino e i due punti si proverà a frapporre la Elachem Vigevano 1955 di coach Lorenzo Pansa, squadra in piena corsa salvezza che sicuramente venderà a caro prezzo la pelle.

“Chiudiamo il girone di andata con la trasferta di Vigevano, un campo difficile dove giocare bene non è mai facile per nessuno. - commenta l’assistant coach Alessandro Iacozza alla vigilia del match - Con lo stesso allenatore e molti giocatori della passata stagione, Vigevano continua a dimostrare di essere una squadra solida come può confermare la vittoria di domenica scorsa a Cento. Nonostante siano andati in campo con una sola vittoria nelle ultime undici partite, oltre all’assenza del loro miglior marcatore (Stefanini), questi fattori non hanno demoralizzato anzi hanno rinforzato un gruppo che, vincendo fuori casa in uno scontro diretto, ha dimostrato grande coesione nonostante la situazione difficile. Fare bene le nostre cose rimanendo concentrati in ogni possesso e imporre il nostro ritmo saranno due delle chiavi più importanti di questo match. C’è la giusta determinazione per invertire questo momento e dimostrare anche con i risultati il nostro valore.”

Oltre ai muscoli e alla qualità del duo americano composto da Taylor e AJayi (rispettivamente 16.6 e 15.9 punti di media a partita, a cui il centro classe ’96 aggiunge quasi 10 rimbalzi) per portare a casa i due punti la Reale Mutua dovrà trovare i punti preziosi di Montano e Landi (9.6 e 7.1 di media fin qui) e l’intelligenza tattica del duo di playmaker composta da capitan Schina e Antonio Gallo.

Unico ex dell’incontro Çelis Taflaj, a Torino nella stagione 22/23. Ricordi felici per il coach di Vigevano - il casalese Lorenzo Pansa - al PalaRuffini, dove nella stagione 16/17 con la PMS Basketball aveva sfiorato il salto dalla B all’A2.

Palla a due alle h. 18.00 al PalaElachem di Vigevano, diretta streaming su LNP Pass.