Moncalieri: “Gli Eroi di Rhegion: un evento culturale sui Bronzi di Riace”

Giovedì 16 gennaio, il prestigioso Ristorante Elefante di Moncalieri ospiterà un evento unico nel suo genere, dedicato agli straordinari Bronzi di Riace, due capolavori dell'arte greca antica risalenti al V secolo a.C. Queste opere, conosciute anche come "Gli Eroi di Rhegion," rappresentano un patrimonio culturale di inestimabile valore.

Programma della serata

L'evento, organizzato dal Lions Club Moncalieri Host in collaborazione con la Proloco di Reggio Calabria, prenderà il via alle ore 19.30 con un raffinato aperitivo di benvenuto. Seguirà una cena alle ore 20.00, durante la quale i partecipanti potranno gustare deliziose prelibatezze locali. La conferenza, prevista per le ore 21.15, sarà il momento culminante della serata.

Ospiti di eccezione

La serata vedrà la partecipazione di due illustri ospiti. Giuseppe Tripodi, Presidente dell'Associazione Turistica Proloco Città di Reggio Calabria e Fondatore del Premio Internazionale Bronzi di Riace, offrirà una preziosa testimonianza sull'eredità culturale dei Bronzi e sull'importanza della loro conservazione. Accanto a lui, Diego Geria, Professore di storia locale, guiderà il pubblico attraverso un affascinante viaggio nella storia dei Bronzi di Riace, rivelando i segreti e i misteri di queste straordinarie opere d'arte.

Un ponte tra passato e presente

I Bronzi di Riace, scoperti nel 1972 al largo delle coste calabresi, sono divenuti un simbolo dell'eccellenza artistica e culturale dell'antica Grecia. Queste statue rappresentano un importante legame con il passato, testimoniando la maestria tecnica e la profonda conoscenza anatomica degli scultori greci. La loro rilevanza va ben oltre i confini nazionali, rendendoli un patrimonio dell'umanità.

Per la Magna Grecia

Nella Magna Grecia, i Bronzi di Riace incarnano il fervore culturale e artistico che caratterizzava le colonie greche nell'Italia meridionale. Riflettono l'influenza greca sull'arte e l'architettura locali, diventando simboli di scambio culturale e innovazione artistica.

Per l'Italia

A livello nazionale, i Bronzi di Riace sono un tesoro del patrimonio culturale italiano. La loro scoperta e il restauro testimoniano l'impegno dell'Italia nella conservazione delle opere d'arte antiche, contribuendo al turismo culturale e all'economia locale.

Per il mondo

Nel contesto globale, i Bronzi di Riace rappresentano l'arte e la cultura dell'antica Grecia, una delle civiltà più influenti della storia. Fungono da ponte tra passato e presente, unendo le persone di diverse nazionalità attraverso l'arte e la storia.

Dettagli e prenotazioni

Il contributo per partecipare alla serata è di 40€ a persona. Le prenotazioni sono disponibili fino ad esaurimento posti. Per prenotazioni, è possibile contattare Pietro Bucolia, Presidente del Lions Club Moncalieri Host, tramite e-mail all'indirizzo scrivimi@pietrobucolia.it o telefonicamente al numero 335 527 6459.





Non perdere l'opportunità di partecipare a una serata culturale unica, ricca di approfondimenti e affascinanti racconti storici. Ti aspettiamo con entusiasmo al Ristorante Elefante di Strada Revigliasco, 126 a Moncalieri per celebrare insieme gli Eroi di Rhegion.