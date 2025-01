Ristorante Fuzion Food: il melting food a Torino

Da ormai diversi anni nel mondo della ristorazione, inizialmente con un format di street food e successivamente con un vero e proprio ristorante, incontriamo oggi Domenico Volgare, proprietario di Fuzion, un locale che si distingue per una cucina fuori dagli schemi. In contrasto con la moda dei ristoranti all you can eat, Domenico propone piatti dal sapore unico e originale, nati da un'attenta ricerca e da un'esperienza pluriennale, che gli hanno permesso di sviluppare uno stile culinario inconfondibile. Combinando i sapori orientali con quelli della tradizione italiana, Domenico ci parla della sua filosofia di cucina, che si riflette in una proposta sostenibile e genuina all'interno del suo ristorante Fuzion. Per provare questa esperienza sensoriale, potete visitare il locale in via Alessandro Volta 4b, a Torino.

Come descriveresti il tuo ristorante in tre parole?

Definire Fuzion in poche parole non è semplice. Fuzion è un mix di tradizione, innovazione e ricerca. Il menu è composto da piatti tradizionali rivisitati in chiave moderna e alternativa, frutto di una continua ricerca di materie prime sostenibili. Propongo il sushi come un "contenitore di cultura": la forma rimane quella classica, ma al suo interno i miei clienti possono sempre scoprire nuove versioni ispirate alla cucina italiana, con ingredienti genuini ea chilometro zero. Tutto questo è in linea con i principi dell'associazione cuochi slow food, di cui faccio parte.

Perché hai scelto Hydra e quali sono i vantaggi di avere acqua a km 0?

Ho scelto Hydra su consiglio di alcuni colleghi che, come me, sposano la filosofia plastic free. Il vantaggio di avere un erogatore di acqua a chilometro zero nasce da un'attenzione particolare verso le tematiche ambientali, a cui tengo molto nel mio lavoro e nel mio ristorante. L'acquisto di Hydra non è stato motivato dal risparmio, ma dalla volontà di ridurre gli sprechi: grazie a Hydra non devo più acquistare bottiglie di plastica, risparmiando anche sui costi di trasporto e sullo spazio per lo stoccaggio. Inoltre, ho eliminato la necessità di gestire il "carico e scarico" delle casse d'acqua, ottenendo un notevole vantaggio in termini di praticità.

Avete adottato altre iniziative ecologiche?

Certamente. Fuzion ha partecipato a numerosi progetti a favore dell'ambiente. Il primo passo è stato rendere il locale quanto più possibile "plastic free", eliminando le bottiglie d'acqua e utilizzando solo contenitori biodegradabili. Inoltre, facendo parte dell'alleanza cuochi slow food, mi impegno a rispettare la materia prima, utilizzando esclusivamente prodotti biologici e del territorio, in modo da preservare la biodiversità. Collaboriamo anche con un birrificio che utilizza pane di recupero per produrre birra. Questo progetto mi ha subito incuriosito e, dopo aver provato la birra, ho deciso di sostenerlo, poiché rappresenta un esempio perfetto di economia circolare, e il risultato è ottimo. Seguiamo la stessa filosofia con la piattaforma Too Good To Go , per ridurre gli sprechi alimentari. Credo fermamente che, anche se è difficile cambiare il proprio stile di vita da un giorno all'altro, con piccoli passi possiamo fare una grande differenza.

Progetti per il futuro?

Ho lanciato un e-commerce con i prodotti della linea Domenico Volgare e dei kit sushi, con i quali i clienti possono cimentarsi nella preparazione del sushi a casa, seguendo le video ricette. In futuro, vorrei ampliare la linea includendo prodotti lievitati come colombe e panettoni artigianali. Un altro progetto a cui tengo molto è la cucina solidale, durante nata il lockdown, quando otto ristoranti di Torino si sono uniti per cucinare pasti da donare a persone in difficoltà. Lo scorso anno abbiamo preparato 100.000 pasti, e il nostro obiettivo è continuare ad aiutare chi ne ha bisogno attraverso la cucina.

Che piatto ci sono presenti oggi?

Oggi vi proponiamo una Crepe in stile vietnamita , una ricetta fusion a base di farina di riso e latte di cocco, farcita con gamberi e pancetta scottata, insalatina fresca e maionese allo zafferano.

Ricetta della Crepe in stile vietnamita Ingredienti:

200 gr di farina di riso

200 ml di latte di cocco

200 ml di acqua

1 cucchiaino di curcuma

Procedimento: In una ciotola, mescolare la farina di riso con il latte di cocco, aggiungendo gradualmente l’acqua fino a ottenere una pastella liscia. Aggiungere la curcuma e amalgamare bene. Scaldare una padella antiaderente con un filo d’olio e versare un misurino di pastella. Dopo cinque minuti, girare la crepe e cuocere per altri cinque minuti.

Per il ripieno: Noi consigliamo di farcire la crepe con gamberi e pancetta scottata su un letto di insalatina fresca e maionese allo zafferano.

Buon appetito!