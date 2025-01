Al via il fondo sociale 2025 per gli inquilini morosi incolpevoli

Prende il via in questi giorni, e proseguirà fino al 31 marzo prossimo, la raccolta delle domande per il fondo sociale regionale, destinato agli inquilini di case popolari che si trovano in difficoltà economica e non riescono a far fronte a tutte le spese in bolletta. Chi risiede a Torino e nell’area metropolitana da oggi, martedì 7 gennaio, può prenotare un appuntamento agli sportelli Atc del Piemonte Centrale per far domanda del contributo che copre la morosità maturata nel 2024.

Per potervi accedere, oltre a essere regolari assegnatari di una casa Atc, occorre essere in possesso di un indicatore Isee 2025 non superiore a 7.448,37 euro e versare entro la scadenza del 31 marzo 2025 la quota minima stabilita dalla Regione. L'importo della quota, sempre pari al 14 per cento del reddito (e comunque non inferiore a 480 euro, anche in caso di reddito zero), deve essere calcolato sulla 'Somma dei redditi dei componenti del nucleo' indicata nell’Isee. Tutte le persone interessate sono quindi invitate a dotarsi non appena possibile dell'Isee 2025, richiedendo l’appuntamento per il rilascio della certificazione (gratuita) a un Caf.

Dallo scorso anno è stata introdotta una novità importante che consiste nella possibilità di presentare domanda di fondo sociale anche online, accedendo, con le credenziali Spid o CIE dell'assegnatario/a, alla sezione 'Servizi online' del sito dell’Agenzia (www.atc.torino.it). Inoltre, coloro che lo desiderano possono farsi assistere nella compilazione della domanda dal personale presente agli sportelli di facilitazione digitale attivati da ASC - Arci Servizio Civile Piemonte a Torino, nelle seguenti sedi: corso Dante 14 presso la sede Atc (lunedì 8:30-12:30, mercoledì e giovedì 8:30 - 12:30 e 13:30 - 16:30); via Salbertrand 57/25 (lunedì e mercoledì ore 9:00 - 14:00); via Maria Ausiliatrice 45 (giovedì ore 9:00 - 18:00 e mercoledì ore 14:00 - 18:00). L'accesso agli sportelli è su prenotazione chiamando il numero 375.5780326 o scrivendo a digitale@ascpiemonte.it

"Negli ultimi anni – spiega Emilio Bolla, presidente dell’Atc del Piemonte Centrale – le modalità di presentazione delle domande di fondo sociale sono state notevolmente semplificate, grazie ad esempio al ricorso agli sportelli decentrati e alla possibilità di far domanda online. E’ comunque importante che tutti gli inquilini potenzialmente interessati verifichino da subito il possesso dei requisiti e, dopo essersi dotati del nuovo Isee, prenotino un appuntamento per richiedere il contributo, che rappresenta un aiuto fondamentale per i nuclei più fragili che risiedono nelle case popolari".

Nel 2024 sono state circa 6.300 (su un totale di 25.566) le famiglie che vivono in case Atc a Torino e nell’area metropolitana a presentare domanda di fondo sociale, circa 200 in più rispetto alle 6.100 richieste arrivate nel 2023.

Per far domanda di accesso al fondo sociale è necessario fissare un appuntamento telefonando ai numeri 011.3130504 o 011.3130302 (lunedì-giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16, il venerdì dalle 9 alle 12) oppure scrivendo all'indirizzo e-mail prenotazionifondo@atc.torino.it indicando nome, cognome, numero di matricola e un recapito telefonico a cui poter essere ricontattati.