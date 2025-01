Inaugurata la nuova filiale di San Bernardo di Carmagnola di BTM

Dal 1990, anno in cui l’allora Cassa Rurale ed Artigiana di Casalgrasso ha iniziato la sua attività a San Bernardo, la BCC è un punto di riferimento per la Comunità sanbernardese che da oggi sarà accolta in Piazza Maestri Cordai 33 in ambienti luminosi, ampi, moderni e confortevoli. La filiale, servita da ampi parcheggi, dispone infatti di due casse fisiche separate ed autonome, entrambe presidiate da operatore di sportello e in cui la riservatezza delle operazioni è assicurata da un layout moderno e discreto. Inoltre è dotata di un’area self - accessibile 24/24h, 7/7gg - con ATM evoluto per prelievi e versamenti, oltre ad ampi uffici di consulenza e una sala riunioni multifunzionale che, all’occorrenza, potrà consentire anche incontri in videoconferenza o stipula di atti e mutui. Infine, moderne e sicure cassette corazzate consentiranno ai clienti la custodia dei propri valori in totale sicurezza e privacy.