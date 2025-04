Chiude il Monomono, il locale del buon bere a due passi da Lungo Dora Firenze

L'insegna al neon rosso illumina l’ingresso del locale. All’interno un juke box, gli arredi curati, dal sapore retrò, ma agganciato al presente. La vetrina a vista, in stile Hopper. Un piccolo gioiello all’interno del borghetto caratterizzato dalla movida più strepitante delle Panche, incastonato tra via Pisa e via Reggio. Ma che tra qualche giorno non brillerà più.

Stop al locale del buon bere