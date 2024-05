Con Digit@al Café al al via gli incontri informativi di Moncalieri Digitale

Alla scoperta dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione con Digit@al Café: a partire da giovedì 9 maggio 2024, il servizio Moncalieri Digitale invita la cittadinanza a scoprire come funzionano l’App IO, il Fascicolo Sanitario Elettronico e altre novità in un ricco calendario di incontri che si svolgeranno negli spazi delle Bottega Limone, in via Pastrengo 88.

I giovedì digitali proseguiranno con il seguente calendario: