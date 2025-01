Perché Bitcoin è crollato all'improvviso? I fattori chiave dietro il calo

Il mercato crypto ha subito un brusco calo: la crypto di maggior valore, Bitcoin (BTC), è scivolata a 94.835 dollari, registrando un ribasso di quasi il 2% nelle ultime 24 ore. Anche le altcoin hanno subito delle perdite, accentuando il sentiment negativo.

Ethereum è sceso al livello di 3.289 dollari, con un calo dell’1,95% in 24 ore. Solana ha perso il 3,12%, scivolando al livello di 190 dollari, mentre Cardano ha registrato una flessione dell’8,14%, scendendo al livello di 0,91 dollari. Cosa ha provocato questo calo improvviso?

I motivi principali del calo

Onde d'urto dei dati economici

Una serie di dati economici positivi provenienti dagli Stati Uniti ha alimentato i timori di un possibile rimbalzo dell'inflazione, che potrebbe ritardare i piani della Federal Reserve di allentare la politica monetaria.

La pubblicazione di rilevanti dati economici ha scosso i mercati finanziari, tra cui il report JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey), che ha registrato un numero di posti di lavoro aperti pari a 8,10 milioni, un dato superiore alle aspettative.

Il report fornisce una panoramica dettagliata delle dinamiche del mercato del lavoro, evidenziando una forte domanda di manodopera. Inoltre è stato pubblicato anche l'ISM Services PMI (Purchasing Managers' Index), che ha raggiunto il valore di 54,1, indicando una solida espansione nel settore dei servizi. I dati hanno mostrato una crescita economica solida, spingendo i rendimenti del Treasury decennale al 4,699%, il livello più elevato dal 26 aprile.

Dopo la pubblicazione dei dati, Bitcoin ha visto un calo del 5%, tornando a 96.602 dollari dopo aver toccato un massimo di circa 101.000 dollari nella giornata di lunedì. Anche Ethereum (ETH) è scivolato sotto la soglia dei 3.500 dollari.

Oltre ai dati economici, anche le incertezze normative hanno frenato l'entusiasmo degli investitori. Il patteggiamento da 5 milioni di dollari tra Gemini Trust Co. e la Commodity Futures Trading Commission mette in evidenza l'aumento del controllo da parte delle autorità statunitensi sui prodotti crypto.

Liquidazioni nel mercato delle criptovalute

Il brusco crollo del mercato ha portato alla liquidazione di quasi 331 milioni di dollari in posizioni long, che puntavano su un rialzo dei prezzi, nelle ultime 24 ore. Ben 131.979 trader sono stati coinvolti. Si è trattato della prima significativa perdita di leva finanziaria dell'anno.

Analisi del prezzo di Bitcoin: L’asset sfonda il canale ascendente

Intanto Bitcoin sta scambiando in rosso al livello di 94.835 dollari, con un ribasso del 2% in 24 ore. La crypto di maggior valore ha sfondato il suo canale ascendente, scendendo sotto il supporto critico a 97.204 dollari.

Il movimento ha invertito la direzione dello slancio, con gli operatori che ora stanno monitorando il livello di 92.500 dollari come una possibile area di supporto.

Cosa succederà a Bitcoin?

Livelli di supporto e resistenza

Se l’asset crypto dovesse continuare a scendere, il supporto immediato si trova a 92.500 dollari, mentre quello successivo è posizionato a 91.947 dollari. Al rialzo, la resistenza immediata è la soglia dei 96.080 dollari, mentre l’ostacolo successivo è il livello di 98.856 dollari.

Grafico del valore di Bitcoin. Fonte: TradingView

Sentiment del mercato

L'RSI a 34,76 segnala condizioni di ipervenduto, aumentando la possibilità di un rimbalzo nel breve periodo. Per una ripresa stabile, però, è necessario che Bitcoin superi i 97.204 dollari e rompa la resistenza.

Prospettive a lungo termine

Nonostante i venti contrari a breve termine, i fondamentali di Bitcoin, tra cui una capitalizzazione di mercato di 1.870 miliardi di dollari e un'offerta limitata a 21 milioni di token, rimangono forti. Gli analisti suggeriscono di monitorare i livelli di domanda vicino a 92.000 dollari per un possibile recupero.

Ricapitolando:

La crypto di maggior valore non è riuscita a mantenere il supporto di 97.204 dollari, dando il via a un movimento ribassista.

I dati economici suggeriscono che la Federal Reserve potrebbe ridurre il numero di tagli dei tassi, influenzando negativamente gli asset ad alto rischio

Un possibile rimbalzo intorno ai 92.000 dollari potrebbe formare un modello double bottom, indicando una potenziale ripresa.ùù

Si consiglia agli investitori di rimanere cauti e di osservare attentamente questi livelli critici.

Alternative a Bitcoin

Il clima di incertezza nel mercato crypto ha alimentato l'interesse per le prevendite.

In particolare, Best Wallet sta attirando l'attenzione per la sua proposta di gestione sicura degli asset. Si tratta di un wallet self-custodial con un'interfaccia intuitiva che supporta oltre 50 blockchain, tra cui Ethereum e Bitcoin. Best Wallet consente di scambiare e detenere crypto direttamente all’interno dell’app.

Il progetto sta rapidamente evolvendo, andando oltre la semplice funzione di wallet per diventare un vero e proprio ecosistema. Oltre all’app, Best Wallet ha infatti in programma di lanciare il proprio exchange decentralizzato (DEX) e la Best Card, una carta di debito che sarà disponibile a breve.

Il progetto ha anche lanciato la prevendita del suo token nativo, BEST. I titolari possono beneficiare di sconti su diversi servizi all’interno dell’app, vantaggi esclusivi e la possibilità di guadagnare un reddito passivo. Inoltre è possibile partecipare alle prevendite crypto di nuovi progetti come Wall Street Pepe, tramite la funzione “Upcoming Tokens”.

Ecco alcuni dei vantaggi dei titolari di BEST: