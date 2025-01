Pintus incontra il pubblico all'Uci Torino Lingotto per il suo ultimo film, Dove osano le cicogne

Dopo la presentazione video di Capodanno, domani, sabato 11 gennaio alle 19,30 il comico e attore Angelo Pintus incontrerà in presenza il pubblico in sala presso Uci Torino Lingotto per la proiezione di Dove osano le cicogne, la divertente commedia diretta da Fausto Brizzi e distribuita da Piper Film, che lo vede protagonista. Nel cast anche Andrea Perroni, Marta Zoboli e Beatrice Arnera. 'Dove Osano le Cicogne' racconta la storia di Angelo, un maestro elementare.

La trama

I suoi alunni lo amano perché lo trovano divertentissimo, il preside lo odia perché lo considera un pericolo per l’ordine scolastico. È sposato con Marta e sarebbero una coppia felice e realizzata se non fosse per un piccolo particolare: la cicogna sta ignorando casa loro.

Le hanno provate tutte, ma quel maledetto pennuto non ne vuole proprio saperne di portargli un bebè. È Andrea, il miglior amico di Angelo, a suggerire alla coppia una soluzione imprevista. E così, a casa loro irrompe una giovane spagnola, Luce, tifosissima del Barcellona, bella, dolce e con un segreto nascosto gelosamente. Un segreto molto pericoloso. Il suo arrivo sarà come un ciclone e sconvolgerà le vite di tutti.