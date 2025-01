Mercato di Campagna Amica di Grugliasco, Coldiretti e Comune rinnovano l’accordo

Coldiretti Torino, attraverso l’associazione Agrimercato, e il Comune di Grugliasco hanno rinnovato l’accordo per lo svolgimento del mercato dei produttori di Campagna Amica. Il mercato è garantito per altri 3 anni, fino al 31 dicembre 2027.

Il mercato contadino si tiene tutti i mercoledì pomeriggio dalle 14:30 alle 19:00 in piazza Matteotti Alta e offre molti alimentari che fanno parte della comune spesa settimanale. I banchi sono gestiti dalle aziende agricole che, in questo modo, portano i propri prodotti in vendita diretta senza subire i prezzi imposti da grossisti e grande distribuzione. La location di Piazza Matteotti Alta è situata in pieno centro.

«Per il nostro Comune – osserva l’assessore alla pianificazione territoriale di Grugliasco, Luciano Lopedote – il mercato dei produttori agricoli del mercoledì completa l’offerta commerciale con prodotti freschissimi a Km Zero. L’orario pomeridiano permette una spesa di prodotti freschi durante il rientro a casa dopo il lavoro o dopo essere appena passati a prendere i bambini a scuola. Nello stesso tempo, la presenza del mercato qualifica il centro storico che presenta così un attrattore in più».

Per Campagna Amica Torino anche il mercato di Grugliasco ha una grande importanza strategica. «Per la sua posizione in un Comune importante della Zona Ovest, dove è nato quello che 30 anni fa era la shopville con ipermercato più grande d’Europa – sottolinea il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici – il mercato di Campagna Amica ci permette di riportare l’dea di “spesa” dentro un sistema di relazioni. Relazioni con la città nei suoi spazi più amati dai cittadini e tra consumatori e produttori che si incontrano al mercato, scambiandosi reciproche esperienze».