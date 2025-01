Igloo e Ice Cube: le Universiadi 2025 invadono piazza Castello con i loro eventi [FOTO e VIDEO]

Un igloo e una sala trasparente

"Porta d’ingresso verso i Giochi"

Nella struttura accanto all’igloo ci saranno spazi e tempi per ospitare iniziative di promozione del territorio e la sua valorizzazione. Abbinando così i talenti locali a quelli degli atleti.

Carretta: "Settimane di passione"

“Saranno settimane di passione, di vittorie e di sconfitte, ma soprattutto il coronamento di un lavoro enorme e di un grande impegno da parte della Città e di tutti. Grazie a Primo Nebiolo tutto è cominciato da qui, a Torino, e per noi le Universiadi sono l’inizio di un 2025 ricco di grandi eventi. Ormai ci stiamo abituando”, commenta l’assessore comunale ai Grandi eventi, Mimmo Carretta.

Mentre Torino si prepara ad accogliere atleti e spettatori da tutto il mondo, la stazione ferroviaria di Porta Susa diventa HUB Ufficiale dei Torino 2025 FISU World University Games. Per i prossimi Giochi Mondiali Universitari Invernali, nella stazione è stato allestito un photo corner per accogliere gli atleti in arrivo a partire da oggi e per dare al pubblico dei viaggiatori in transito l'occasione di conoscerli e di scattare un selfie insieme a loro. In questo spazio sarà inoltre possibile vedere da vicino la Fiaccola dei Giochi, presente in stazione in games time. “Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Tra pochissime ore la Fiaccola del Sapere dei Torino 2025 FISU World University Games illuminerà la nostra Città, portandosi dietro migliaia di giovani atleti provenienti da tutto il mondo – ha detto Alessandro Ciro Sciretti – e noi siamo letteralmente elettrizzati, non vediamo l’ora di vedere i nostri primi giovani arrivare, carichi di adrenalina e aspettative, accolti nel coloratissimo HUB di Torino Porta Susa per incontrare i loro supporter e per porter trasmettere a tutti la gioia e l’energia dei Giochi”.