All’Allianz Stadium, attesa per la Kings World Cup Nations: la finale Colombia vs Brasile

Presentata la finale della Kings World Cup Nations che si svolgerà domani, domenica 12 gennaio a partire dalle 17:15, l’Allianz Stadium. Le squadre che si contenderanno il titolo sono Brasile e Colombia.

Il torneo rivoluzionario che ha conquistato i tifosi di calcio di tutto il mondo vedrà nel suo ultimo incontro le due migliori squadre nazionali sfidarsi in finale per vincere il trofeo della prima edizione di questa competizione innovativa.

Ad aggiungere ulteriore spettacolarità all’evento, ci sarà anche la partita Leggende vs Streamer, che vedrà protagonisti leggende iconiche del calcio e le principali star del mondo digitale. Grandi miti come Iker Casillas, Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo e Kun Agüero scenderanno in campo insieme a celebri streamer come Blur, Manuuxo, Frenezy, Er Faina e altre personalità di spicco dell’intrattenimento online.

Inoltre, l’evento sarà animato dal concerto di Mahmood.

"La finale della Kings World Cup Nations è un evento imperdibile. Una competizione che non è solo una celebrazione del calcio, ma un vero e proprio spettacolo in grado di unire sport, intrattenimento e innovazione, in perfetta sintonia con lo spirito dinamico della Kings League, ideata da Gerard Piqué. Si tratta di un'opportunità unica per i tifosi di vivere un calcio in cui le squadre si sfidano in un formato avvincente e innovativo, caratterizzato da regole speciali e momenti di grande adrenalina. Grazie alla collaborazione tra diversi enti e istituzioni, Torino, città con una lunga tradizione calcistica e un amore profondo per lo sport, si prepara ad accogliere al meglio questo evento, amatissimo soprattutto dai più giovani e seguitissimo sui social, che proietterà il nome della nostra città in tutto il mondo" è il commento dell'assessore Mimmo Carretta.