Universiadi 2025, tempo stabile e soleggiato per l'apertura dei Giochi

Tempo stabile e soleggiato su tutte le località dove si svolgeranno le gare delle Universiadi di Torino 2025, sono queste le previsioni di 3Bmeteo per i primi tre giorni di gare (dal 13 al 15 gennaio 2025).

3Bmeteo è “Meteo Ufficiale” degli attesi Torino FISU Games 2025 che, da lunedì 13 gennaio, andranno in scena in sei località piemontesi. Grazie all’accordo, il centro meteo elaborerà le previsioni meteorologiche per gli oltre 2.000 atleti e atlete e per gli appassionati che seguiranno le gare.

In particolare, dall’apertura dei giochi a metà della prossima settimana, si prevede la presenza di un robusto campo di alta pressione sull'Europa Centro-Occidentale, con temperature in progressivo aumento, che potrebbero riportarsi sopra la media entro il 15 gennaio, specie alle alte quote per l'afflusso di aria più calda. In particolare, lo zero termico diurno intorno al 15 gennaio potrebbe portarsi nuovamente oltre i 2.800-3.000 metri di quota (su valori che sarebbero quantomeno primaverili), con possibili inversioni termiche rispetto alle vallate. A tratti, inoltre, sarà possibile qualche raffica di Foehn, specie negli sbocchi vallivi del Torinese.

L’innevamento nell'area tra Bardonecchia e Sestriere registra gli accumuli nevosi maggiori e, in particolare, si spazia tra i 35 e i 55 cm dai 1.800-2.000 metri di quota, a decrescere fino a 10-20 cm intorno ai 1.400-1.500 metri e al più tracce o qualche centimetro intorno ai 1.000-1.100 metri. Accumuli inferiori nelle vallate del Pellice, con 10-20 cm in genere dai 1.800-2.000 metri, scarsi o nulli alle quote inferiori. Nel caso specifico di Sestriere l'accumulo si aggira attorno ai 45 cm, a Pragelato intorno ai 14-15 cm, Bardonecchia intorno ai 15-20 cm. Sono valori registrati il 9 gennaio 2025 e certamente subiranno delle variazioni da qui all'inizio dei giochi.

Quando si parla di sport le condizioni atmosferiche sono fondamentali, perché qualsiasi variazione climatica incide su prestazioni, preparazione, equipaggiamento, sicurezza degli atleti e risultati di gara. L’attendibilità delle previsioni è determinante e 3Bmeteo, da sempre, coltiva con le manifestazioni sportive una relazione privilegiata. In occasione dei FISU Games i meteorologi di 3Bmeteo saranno al villaggio di Torino, dal 13 al 23 gennaio 2025, per conoscere il pubblico che seguirà le gare. Allo stand i visitatori potranno giocare al MeteoQuiz e mettere alla prova le proprie conoscenze in fatto di fulmini, grandine e temperature.