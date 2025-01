In Vanchiglia la telecamera che multa chi non rispetta la corsia bus

Non c'è solo movida a Vanchiglia. Data la vicinanza al centro, ed un un forte tessuto commerciale, il quartiere è vivo anche durante il giorno. Con conseguenti problemi legati alla viabilità, in particolare alla sosta.

Auto in doppia fila

In via Vanchiglia e in via Napione il problema principale è quello delle auto in doppia fila, che creano problemi non solo agli altri veicoli ma anche ai mezzi pubblici. E così, come accadrà da mercoledì in corso Vittorio Emanuele II, anche in via Vanchiglia arriva la telecamera che multerà chi passa con le propria macchina nelle corsie riservate al trasporto pubblico locale.

Ritardi sui bus

Capita abbastanza spesso che i bus siano costretti allo slalom per superare le vettura in malasosta. E così linee come 30-55 e Star 1 accumulino piccoli ritardi a causa dei veicoli in doppia fila. Più complesso il caso del tram 15: l'occupazione "abusiva" dei binari obbliga GTT a riprogrammare il servizio.

Al momento non si conosce ancora la data esatta di accensione degli occhi elettronici in Circoscrizione 7. Nelle prossime settimane la Città andrà a definire il cronoprogramma di attivazioni successive a quella del 15 gennaio. Sarà ovviamente comunicato ai cittadini con un congruo anticipo.

"L’obiettivo - ricordano dal Comune - è rendere effettivo il rispetto delle corsie riservate e dunque di regole esistenti da anni, eliminando i transiti non autorizzati e migliorando di conseguenza velocità e puntualità del trasporto pubblico". In sostanza gli automobilisti dovranno rispettare quello che già dispone, da tempo, il Codice della Strada.

Le richieste della Lega

A sollevare il tema della nuova telecamera in via Vanchiglia è stata la consigliera della Lega in Circoscrizione 7 Daniela Rodia, che ha effettuato un sopralluogo in zona e presentato un'interpellanza. La segnaletica è infatti stata collocata a circa 50 metri dalla strumentazione.

L'altra richiesta è di conoscere con "precisione il tratto di strada inquadrato dalla telecamera", oltre a quali strumenti il Comune intenda mettere in campo qualora per "evitare ingiuste sanzioni" qualora una vettura sia "obbligata" ad invadere la corsia del tpl per superare una vettura in malasosta.