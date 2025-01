SvoltaDonna sale in macchina grazie a Cerce ’n bianc

Un’automobile a disposizione del Centro Antiviolenza SvoltaDonna Odv di Pinerolo, dono dell’associazione Artigiani e Commercianti di Cercenasco. I fondi derivano dal ricavato degli eventi Cerce ’n Bianc 2023 e 2024.

“Come associazione organizziamo tutti gli anni questa serata in cui si fa un picnic sotto le stelle tutti vestiti di bianco – spiega Raffaella Perassi, dell’associazione Commercianti e Artigiani di Cercenasco –. Siamo un paese di 1.700 abitanti, ma a quell’evento partecipano circa 3.000 persone. I soldi raccolti in occasione di questa iniziativa vengono spesi ogni anno per qualche miglioria in paese o per qualcosa di benefico”.

Negli ultimi anni l’associazione si è sentita sempre più vicina alla tematica della violenza di genere: “Io dico sempre che le cose non sono mai così distanti da noi. Non è qualcosa che succede solo agli altri o solo nelle grandi città. Anche nei paesi si verificano situazioni di violenza o di difficoltà relazionali.”

Ed ecco quindi che è nata l’idea di donare il ricavato di Cerce ’n Bianc a un’associazione del territorio, che si occupa di tali problematiche. “A fine 2023 siamo stati un po’ in stallo perché abbiamo dato parte dei soldi alla pro loco, che collabora con noi, per comprare macchinari per la cucina. Una parte l’abbiamo lasciata in sospeso. Ci siamo detti ‘prendiamo ancora l’incasso del 2024 e poi vediamo il da farsi’. Ci siamo informati, ci siamo trovati con Marina Airasca, presidente di SvoltaDonna, più di una volta, per valutare le esigenze dell’associazione. Parlando con lei, abbiamo individuato il problema di spostare donne e bambini, per le varie attività. In questi casi, utilizzare i mezzi privati dei volontari comporta dei rischi soprattutto per un discorso di sicurezza. Da lì è partita l’iniziativa di comprare una macchina di servizio”, conclude Perassi. L’automobile, scelta in base ai servizi ai cui sarà dedicata, consentirà così al personale dipendente e volontario di svolgere attività di supporto e accompagnamento delle donne che subiscono violenza. Ieri, domenica 12 gennaio, le rappresentanti di SvoltaDonna hanno incontrato l’Amministrazione comunale per ringraziare del prezioso contributo al contrasto della violenza di genere e ricevere simbolicamente dall’associazione Artigiani e Commercianti l’assegno da 8.300 euro e le chiavi dell’automobile.