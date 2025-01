Club Silencio apre le porte della Promotrice per la mostra di Klimt e Bansky

Il museo aprirà le sue porte per visitare due mostre imperdibili: l’esposizione immersiva ed interattiva "Klimt: The Gold Experience" e la mostra temporanea "Banksy&Friends: storie di artisti ribelli" che, attraverso le iconiche opere di Banksy come “Girl with Balloon” ed capolavori di Takashi Murakami, David LaChapelle, Obey, Jago e Mr. Brainwash, condurrà lo spettatore in un’irriverente riflessione sulla società odierna e sui suoi complessi temi in un’ottica provocatoria ed originale.