Disinfestazione dai ratti in corso all'Istituto Grassi di via Paolo Versonese

Proseguono anche oggi lunedì 13 gennaio gli interventi di derattizzazione che Città metropolitana di Torino ha avviato ormai da alcuni mesi negli spazi dell'Istituto tecnico Grassi di via Paolo Veronese a Torino.

I tecnici della Direzione Edilizia scolastica sono in contatto costante con la direzione della scuola per risolvere la situazione, collegata ai lavori finanziati dal PNRR attualmente in corso, che prevedono l'adeguamento sismico dell'edificio (con scavi, nuove fondazioni), lavori che hanno probabilmente stimolato il movimento dei roditori presenti nelle aree esterne che evidentemente hanno cercato rifugio nel basso fabbricato al piano terra.