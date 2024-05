Last Banner, in Appello condanne più pesanti per cinque imputati

Sono state aumentate dalla Corte di Appello di Torino le condanne per cinque esponenti della tifoseria organizzata della Juve processati nell'inchiesta Last Banner.

I giudici subalpini - come riferito dall'agenzia di stampa Ansa - hanno ricalcolato la pena complessiva per Dino Mocciola a otto anni di carcere (a fronte dei quattro anni e dieci mesi inflitti in primo grado). Per Salvatore Cava, Sergio Genre, Umberto Toia e Beppe Franzo le condanne sono rispettivamente a quattro anni e sette mesi, quattro anni e sei mesi, quattro anni e tre mesi, 3 anni e 11 mesi di reclusione.

Il processo riguardava quelle che secondo l'accusa furono le pressioni esercitate dalla curva nei confronti della società durante la stagione 2018-19. L'indagine della Digos, chiamata in codice Last Banner, prese le mosse dopo una denuncia presentata dalla stessa Juventus, all'epoca guidata dal presidente Andrea Agnelli.

Intemperanze, scioperi del tifo e cori razzisti sarebbero stati orchestrati da ultras che non volevano perdere benefici e privilegi. Con questa sentenza è stata riconosciuta l'associazione per delinquere; alcune vicende sono state ricondotte al reato di estorsione consumata.