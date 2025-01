Il Museo Nazionale del Cinema presenta due importanti donazioni che andranno ad arricchire il proprio patrimonio

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino presenta due importanti donazioni che andranno a arricchire il proprio patrimonio. Infatti, il saggista e cantautore Andrea Biscàro, ha recentemente donato il suo archivio dedicato all’attore americano Sterling Hayden che include articolo di giornali e riviste, documenti, fotografie, oggetti di scena, locandine e interviste del donante ai registi Bernardo Bertolucci, Enzo Castellari e Sydney Pollak. Inoltre, l’archivio di famiglia del giornalista Livio Cepollina è stato dato in lascito al Museo. Contiene numerose fotografie pubblicitarie autografate di divi italiani del cinema, teatro e televisione e riviste degli anni Cinquanta. Entrambi gli archivi saranno preziosi per gli appassionati cinefili e per i ricercatori interessati alla storia dell’industria cinematografica internazionale. Per mettere in evidenza ambedue le donazioni, il Museo Nazionale del Cinema ha in programma una proiezione della pellicola “Johnny Guitar” – tra gli interpreti Joan Crawford e Sterling Hayden – domenica 19 gennaio alle 18.15 al Cinema Massimo di via Giuseppe Verdi 18. La raccolta e la donazione di questi materiali rappresenta una risorsa fondamentale per ricercatori, appassionati e visitatori , arricchendo ulteriormente l’offerta del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Livio Cepollina e Andrea Biscàro, due personaggi del mondo della comunicazione che hanno dato il loro contributo alla conservazione e alla diffusione del patrimonio cinematografico.