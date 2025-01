Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo nella tana del Perugia, corsaro a Chieri [FOTO]

La vittoria netta e convincente con Firenze (la serata raccontata nella fotogallery di Christian Bosio) ha restituito entusiasmo all’ambiente. Ma domani, mercoledì 15 gennaio, la Wash4green Pinerolo scenderà di nuovo in campo e se la dovrà vedere con un cliente non facile: alle 20,30 sarà ospite al Pala Barton di Perugia delle black angels della Bartoccini-Mc Restauri. Le umbre delle ex della scorsa stagione Ungureanu e Németh e della Pecorari (protagonista di due stagioni in A2) sono reduci da una prestazione impressionante a Chieri, dove hanno incamerato tre punti, vincendo 1-3 con la sesta forza del campionato.

Per le pinelle una vittoria piena sarebbe un tassello importante nella risalita verso la zona play-off. Vallefoglia infatti si trova a 5 punti, ma domani sarà impegnata a Conegliano e difficilmente riuscirà a muovere la classifica.