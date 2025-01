Il pericolo del digitale, la nuova tendenza delle truffe con l’Intelligenza Artificiale

Le truffe sono un fenomeno molto diffuso e prendono di mira soprattutto le persone fragili o anziane, ma non solo. Con i nuovi mezzi a disposizione, in primis l’Intelligenza Artificiale, crescono (e cambiano) i metodi e aumentano le vittime, anche in età giovane.

Per questo motivo la Circoscrizione 5, nelle persone del vicepresidente Antonio Cuzzilla e del coordinatore alla Sanità Stefano Subbiani, ha scelto di promuovere un’importante iniziativa rivolta alla tutela dei pensionati: il progetto “Truffe agli Anziani”, che si svolgerà in undici centri d’incontro del territorio. Si tratta di una serie di appuntamenti informativi durante i quali esperti della polizia municipale e della Polizia di Stato forniranno consigli utili su come riconoscere e prevenire le truffe, sempre più sofisticate e diffuse.

Danni incalcolabili

Oltre al danno economico e al trauma psicologico dell’invasione del proprio spazio, le vittime subiscono il senso di colpa di essere stati raggirati. I truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità fisica degli anziani per conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati. E oggi che l’Intelligenza Artificiale è entrata nelle nostre vite, nel bene e nel male, aumentano i rischi.

“L’obiettivo del progetto è sensibilizzare i cittadini più vulnerabili rispetto ai nuovi metodi utilizzati dai truffatori - così Cuzzilla e Subbiani -, offrendo strumenti concreti per evitare situazioni di rischio. Durante gli incontri, verranno illustrate le principali modalità di truffa (telefoniche, online e porta a porta) e fornite indicazioni pratiche per reagire in maniera sicura”.

Presenti all’appuntamento i presidenti dei centri d’incontro che avranno il compito di sostenere l’iniziativa. “Questo progetto nasce dall’esigenza di proteggere i nostri anziani, che troppo spesso diventano vittime di raggiri - rincara Cuzzilla -. Vogliamo fare rete, informare e prevenire. È fondamentale che la comunità resti unita nel contrastare questi fenomeni”.

Le date degli incontri

Gli incontri si svolgeranno tutti i lunedì nei centri d’incontro della Circoscrizione 5, dalle 16.30 alle 18. A partire dal 27 gennaio, presso la sede di via Campiglia 40/A. A seguire: