Auto in fiamme vicino a Grosseto: due torinesi salvi per miracolo

Tragedia sfiorata questa mattina vicino a Grosseto per una coppia di torinesi: la loro vettura ha preso improvvisamente fuoco mentre si trovavano sull'Aurelia, nei pressi della frazione di Ripescia.

Macchina in fiamme

Per causa ancora da accertare la macchina si è incendiata, mentre procedevano in direzione di Livorno. L'uomo e la donna di Torino sono riusciti a fermare la macchina, per poi scappare mentre il veicolo veniva completamente distrutto dal rogo.

Incendio domato prima che bruciasse la vegetazione

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il fuoco prima che si estendesse alla vegetazione vicina, già in parte bruciata. Sul posto anche i Carabinieri di Grosseto per le gestioni del traffico, interrotto durante le operazioni di spegnimento, e personale dell' Anas.

In accertamento le cause del rogo.