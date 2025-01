Blitz antidroga in zona Lingotto: i carabinieri arrestano un pusher di origine senegalese

Un giovane di origine senegalese è stato arretato nelle scorse ore in via Nizza dopo un controllo effettuato dai carabinieri.



I militari, infatti, durante uno dei consueti servizi di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, avevano concentrato la loro attenzione nel quartiere Lingotto. Hanno così sorpreso l'uomo mentre cedeva una dose di crack da 0,8 grammi. Sono quindi scattate le manette ai polsi.



Il controllo è avvenuto in via Nizza fra il civico 369 e il 371.